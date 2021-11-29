Федеральное правительство объявило о планах сделать владельцев социальных сетей ответственными за оскорбления и клевету на их платформах

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Согласно предложенному законопроекту, австралийские суды смогут предписывать компаниям, владеющим социальными сетями, раскрыть личность человека, стоящего за клеветническими комментариями, или они столкнутся с риском понести расходы по выплате компенсации за клевету.





Премьер-министр Скотт Моррисон говорит, что технологических гигантов нужно привлечь к ответственности, а австралийцам необходим инструмент для борьбы с онлайн-домогательствами.





"Свобода слова не значит позволение трусливо прятаться в вашем подвале и анонимно преследовать людей с целью разрушить их жизни. Это трусость - и в этой стране для этого нет места".





Закон позволит людям начинать иски о диффамации против онлайн-троллей после того, как те будут идентифицированы.





Г-н Моррисон говорит, что федеральное правительство будет рассматривать тестовые примеры для усиления законодательства.





"Итак, если эти компании думают, что им придется иметь дело только с каким-то там отдельным беспомощным человеком - тогда мы будем выявлять такие случаи, в которых мы окажем поддержку. И мы поддержим их в суде - и мы привлечем их к ответственности. Я знаю, что это проблема, о которой говорят почти в каждой семье в стране. Мы все обеспокоены тем влиянием, которое социальные сети оказывают на наши семьи, наши сообщества, на наше общество."





Г-н Моррисон впервые сказал об этом плане на саммите G20 в прошлом месяце в Риме, на котором мировые лидеры подтвердили свое обязательство действовать, чтобы остановить распространение насильственного терроризма в Интернете после теракта в Крайстчерче.





Он выразил надежду, что другие страны последуют примеру Австралии.





"Они (компании социальных сетей) несут эту ответственность. Они создали этот мир. Они создали это пространство, и им нужно сделать его безопасным, и если они этого не сделают, мы сделаем для них такие законы, как этот, и я буду проводить информационную кампанию об этом по всему миру, как я делал во многих других случаях - Австралия берет на себя инициативу".





Эти законы являются ответом на решение Высшего суда (Fairfax and others v Dylan Voller), согласно которому пользователи социальных сетей, в том числе владельцы малого бизнеса, а не компании - собственники социальных сетей, несут ответственность за комментарии третьих лиц, которые были размещены на их страницах.





Федеральный генеральный прокурор Микаэлия Кэш говорит, что предлагаемый закон возложит ответственность именно на компании, которые владеют этими социальными сетями.





"Таким образом, этот закон позволит австралийцам разоблачать этих троллей. Вы не должны иметь возможность использовать маскировку онлайн-анонимности для распространения своих гнусных клеветнических комментариев."





Лидер федеральной оппозиции Энтони Альбанезе говорит, что приветствует принятие законов, направленных на борьбу с клеветническими комментариями, размещенными в социальных сетях.





Он он хочет больше ясности в том, как новое законодательство будет эффективно защищать молодых людей, бороться с кибер-издевательствами и предотвращать дезинформацию в социальных сетях.





"Правительству необходимо объяснить, как оно может справиться с тем фактом, что местный контроль имеет ограничения в масштабах глобальной отрасли. Правительство - в то же время - если оно хочет положить конец дезинформации в социальных сетях, оно может начать с некоторых из его собственных представителей, которые распространяли дезинформацию о COVID, о вакцинации и подрывали ответные меры общественного здравоохранения".





Партия Зеленых будет добиваться на этой неделе того, чтобы закон был направлен на рассмотрение Сената.





Крис Купер, исполнительный директор Reset Australia, говорит, что ключевой проблемой для правительств является способа повлиять на алгоритмы, используемые технологическими компаниями для усиления разжигания ненависти и дезинформации в Интернете, особенно во время пандемии.





"Как нам начать прописывать правила, которые изменят баланс наших отношений с социальными сетями до такой степени, что они будут служить австралийской демократии, а не работать против нее. И это должен быть осознанный процесс . А для этого нам нужны внешние независимые регулирующие органы, которые могут оценить, как работают эти платформы. А это означает, что нужно заставить платформы сделать свою работу более прозрачной".





Рабочая группа отслеживала рост числа австралийцев, вступающих в публичные группы противников вакцинации в Facebook, которые увеличились на 280 процентов за 14 месяцев до марта 2021 года.





Компании социальных сетей (в том числе Twitter, Google, владеющая YouTube, и Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram) - пока отказываются от комментариев, заявив, что им нужно больше времени для ознакомления с законодательством.





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