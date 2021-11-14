Федеральное правительство раскрывает свой план по достижению нулевых чистых выбросов

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Моделирование показало, что к 2050 году австралийцы будут примерно на 2 000 долларов богаче, и около 100 000 рабочих мест может быть создано в рамках плана федерального правительства по принятию к этому году нулевого уровня выбросов.





Коалиционное правительство опубликовало свой «Долгосрочный план сокращения выбросов» в пятницу днем, всего через несколько минут после того, как премьер-министр Скотт Моррисон завершил пресс-конференцию в Мельбурне.





Но моделирование также показало, что, несмотря на план, Австралия по-прежнему будет выбрасывать около 215 мегатонн углерода в год - до компенсации - по сравнению с уровнем 2005 года.





План может также создать рабочие места в региональной горнодобывающей, энергетической и тяжелой промышленности, а также в секторе возобновляемых источников энергии, если включить туда производство водорода.





В отчете консалтинговой компании McKinsey and Company говорится:





«В общей сложности, по оценкам McKinsey, к 2050 году в рамках сценария передовых технологий может быть создано более 100 000 новых прямых рабочих мест в экспортном и внутреннем секторах, с гораздо большим количеством потенциальных сопутствующих рабочих мест»





Отчет начинается с перечисления того, чего страна уже достигла:





«Австралия сократила выбросы и выполнила цель на 2020 год, сохранив при этом экономику сильной, и эта тенденция будет продолжаться. Мы сократили выбросы более чем на 20 процентов с 2005 года, в то время как наша экономика выросла на 45 процентов. Наши выбросы сокращаются на 1,6 процентов в год в среднем с 2010 года, даже несмотря на то, что глобальные выбросы увеличиваются на 1,4 процента в год ".





В отчете говорится, что существует ряд путей по сокращению выбросов, необходимых для выхода на нулевой баланс выбросов к 2050 году.





В нем сравнивается сценарий, при котором Австралия вообще не предпринимает никаких действий по борьбе с изменением климата, с планом «сокращения до ноля к 2050 году», опубликованным правительством в прошлом месяце.





В нем говорится, что выбросы, по прогнозам, снизятся на 51 процент по сравнению с уровнем 2005 года в 2050 году без каких-либо действий.





Но согласно плану эта цифра вырастет до 85 процентов - что также на 15 процентов меньше нулевой цели, которая, как ожидается, будет достигнута за счет дальнейших - пока неизвестных нам технологических усовершенствований.





Министр промышленности, энергетики и сокращения выбросов Ангус Тейлор заявил, что правительство полагается на подход «технологии, а не налоги» по ограничению выбросов:





«Приоритетные технологии в дорожной карте хорошо известны - мы изложили их в прошлом году, будь то чистый водород, сталь и алюминий с низким уровнем выбросов, удерживание и хранение углерода, углерод в почве. Это технологии, которые мы знаем, мы понимаем - Ключевым моментом является то, что затраты снижаются. Они будут продолжать снижаться. Мы изложили это в Плане на стр. 48 и вы также увидите это при моделировании, и по мере снижения затрат инвестиции в эти технологии развиваются. "





И выступая на той же пресс-конференции - за несколько минут до фактической презентации модели - премьер-министр заявил, что Австралия уже больше преуспевает, чем многие другие страны:





«Мы считаем, что достигнем 35-процентного сокращения. Я думаю, что это консервативный прогноз к 2030 году. Наступают времена, когда Австралия уже сокращает свои выбросы более чем на 20 процентов. Теперь такие страны, как Австралия, Канада и Новая Зеландия составляют 1 процент, 4 процента и 1 процент соответственно. Таким образом, у нас дела почти в 20 раз лучше, чем у наших транс-тасманских коллег, и в пять раз лучше, чем у Канады. "





Но лидер Партии зеленых Адам Бандт тем временем удивлен тем, что Австралия не соглашается на сокращение выбросов, которое другие страны, такие как Великобритания и США, хотят видеть к 2050 году.





Он говорит, что Австралия активно пытается исключить некоторые пункты из соглашения COP-26.





"Скотт Моррисон отказывается подписать важное требование и отказаться от угля и газа. И вместо того, чтобы делать то, что сделали Соединенные Штаты и Соединенное Королевство, а именно сократить их загрязнение, Скотт Моррисон вместо этого пытается вырвать часть предложений из глобального соглашения. Соединенные Штаты и Китай работают вместе, чтобы справиться с климатическим кризисом. Но Австралия работает с Россией и Саудовской Аравией ".





Представитель лейбористской партии по климату Крис Боуэн говорит, что он потратит столько времени, сколько нужно чтобы изучить детали 100-страничного документа, но лейбористы обвинили правительство в том, что оно уклоняется от проверки, выпустив документ поздно вечером в пятницу, не дав журналистам возможности задать какие-либо вопросы.

















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