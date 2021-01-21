"Лаборатория - это место, где я отдыхаю!"

Dr. Inna Karatchevtseva, Nuclear Materials Chemist NSTLI Nuclear Fuel Cycle

Dr. Inna Karatchevtseva Source: Submitted by I. Karatchevtseva

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Послушайте беседу с доктором наук Инной Карачевцевой, специалистом ANSTO, которая была названа одним из ведущих исследователей Австралии изданием "The Australian".

Инна также является одной из самых цитируемых ученых, ее статьи публикуются в признанных мировых научных изданиях. При этом в Австралию она переехала уже после 30-ти и практически без английского, но это не помешало ей не только вернуться в науку, но еще и добиться больших успехов.

В лаборатории, где, по ее признанию, она просто отдыхает душой, д-р Карачевцева занимается выращиванием монокристаллов. Но, помимо лабораторных исследований, много времени она отдает бумажной работе, курируя проекты других ученых и публикуя свои научные статьи.

В интервью мы также поговорили о планах австралийского правительства привлекать женщин в науку, насколько они реальны. Инна считает, что без любви к своему делу сложно стать хорошим специалистом и быть счастливым в профессии. Сама она говорит, что просто обожает свою работу, и даже по ночам часто прокручивает в голове какие-то идеи, отправляя себе е-мейлы, чтобы не забыть о них утром.

Мы поздравляем Инну с заслуженным признанием! А интервью можно послушать в аудио-плеере наверху страницы.
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