"Лаборатория - это место, где я отдыхаю!"

Инна также является одной из самых цитируемых ученых, ее статьи публикуются в признанных мировых научных изданиях. При этом в Австралию она переехала уже после 30-ти и практически без английского, но это не помешало ей не только вернуться в науку, но еще и добиться больших успехов.





В лаборатории, где, по ее признанию, она просто отдыхает душой, д-р Карачевцева занимается выращиванием монокристаллов. Но, помимо лабораторных исследований, много времени она отдает бумажной работе, курируя проекты других ученых и публикуя свои научные статьи.





В интервью мы также поговорили о планах австралийского правительства привлекать женщин в науку, насколько они реальны. Инна считает, что без любви к своему делу сложно стать хорошим специалистом и быть счастливым в профессии. Сама она говорит, что просто обожает свою работу, и даже по ночам часто прокручивает в голове какие-то идеи, отправляя себе е-мейлы, чтобы не забыть о них утром.



