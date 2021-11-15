Онлайн-выставка «Фото с русским акцентом» объединила работы со всей Австралии

Elena Pochesneva

Exhibition curator photographer Source: Photo by Elena Pochesneva

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Интервью с фотографом, куратором первой объединенной фотовыставки живущих в Австралии русскоговорящих фотографов Еленой Почеснёвой.

1 ноября на сайте газеты "Единение" открылась первая объединенная выставка живущих в Австралии русскоговорящих фотографов 
«Австралия. Фото с русским акцентом»
. Работы представлены в трех категориях: 
«Австралия — природа без границ»
«Свет русской души
» и 
«Линии городов»
.

Выставка работает в режиме онлайн на двух языках – русском и английском, и доступна для просмотра всем желающим.
Elena Pochesneva
Exhibition curator photographer Elena Pochesneva Source: Photo by Elena Pochesneva
"От Хобарта до Брисбена и от Перта до Сиднея – такова география участников нашей виртуальной выставки. Более 60 фотографов поделились искорками красоты и радости, свидетелями которых они были и которые запечатлели на своих фотографиях. Мы получили более 650 фотографий. Отобрать из них самые яркие было действительно тяжелым делом – глаза разбегались! И хотя, конечно же, не все работы опубликованы, мы искренне благодарим всех участников, кто прислал заявки и откликнулся на призыв поделиться своим взглядом на мир", - рассказывает Елена. 

Она рассказала SBS Russian, почему организаторы решили провести выставку онлайн, как они оценивают уровень мастерства участников, сколько будет идти выставка и, конечно, как и почему сама Елена начала фотографировать.
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