Онлайн-выставка «Фото с русским акцентом» объединила работы со всей Австралии

Выставка работает в режиме онлайн на двух языках – русском и английском, и доступна для просмотра всем желающим.

Exhibition curator photographer Elena Pochesneva Source: Photo by Elena Pochesneva

"От Хобарта до Брисбена и от Перта до Сиднея – такова география участников нашей виртуальной выставки. Более 60 фотографов поделились искорками красоты и радости, свидетелями которых они были и которые запечатлели на своих фотографиях. Мы получили более 650 фотографий. Отобрать из них самые яркие было действительно тяжелым делом – глаза разбегались! И хотя, конечно же, не все работы опубликованы, мы искренне благодарим всех участников, кто прислал заявки и откликнулся на призыв поделиться своим взглядом на мир", - рассказывает Елена.