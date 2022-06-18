Президент Казахстана сообщил, что его страна не признает ДНР и ЛНР

Президент Казахстана сообщил, что его страна не признает ДНР и ЛНРPlay03:29 Source: SBS RussianGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.19MB) Касым-Жомарт Токаев заявил об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод