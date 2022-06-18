Президент Казахстана сообщил, что его страна не признает ДНР и ЛНР

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Касым-Жомарт Токаев заявил об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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