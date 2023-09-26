Как стресс влияет на самочувствие старшеклассников

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Ученики 12-х классов по всей Австралии готовятся к выпускным экзаменам, до которых осталось несколько недель. В НЮУ экзамены начнутся 12 октября, в Виктории - 2 октября и в других штатах и территориях они проходят примерно в этот же период.





Старшеклассница Приша Аравиндран говорит, что использует кофеин для того, чтобы готовиться по ночам, из-за чего ее тошнит и она часто не может сосредоточиться.





«У меня нет регулярного режима сна. Я могла ложиться спать совсем поздней ночью, а затем мне приходилось засыпать на короткие промежутки в течение дня, что действительно мешало моей продуктивности и концентрации, когда я бодрствовала».





Проблемы со сном как у Приши — скорее распространенное явление в ее возрастной группе.





Молодежная организация по охране психического здоровья ReachOut опросила тысячу учащихся и обнаружила, что у половины из них проблемы со сном являются прямым результатом стресса, связанного с учебой.





Директор по предоставлению услуг в ReachOut Джеки Халлан говорит, что особенно страдают учащиеся 12-го класса.





«В исследовании приняли участие молодые люди в возрасте 16–25 лет. И мы знаем, что экзамены, когда бы они ни проводились, могут влиять на ваше психическое здоровье и общее самочувствие. Я думаю, что ученики 12-го класса придают слишком большое значение этому периоду. Мы слышим, что молодые люди думают, что это повлияет на их шансы на поступление в университет или TAFE, а также на их будущую карьеру».





Специалисты здравоохранения говорят, что ученикам 12-го класса требуется столько же отдыха, сколько и учащимся 7-го класса, в идеале - девять часов в сутки.





Доктор Крис Сетон — эксперт по проблемам сна у детей и подростков в Институте медицинских исследований Woolcock в Сиднее.





Он говорит, что школы пока еще не учитывают данные о том, что известно о потребностях во сне подростков старшего возраста.





«Одна из больших проблем подростков заключается в том, что с седьмого по 12-й класс, то есть в старшей школе, их потребность во сне не уменьшается. И это не учитывается социальнымы нормами. У школьных учителей есть ожидание, что дети 12-го класса будут выполнять больше работы, больше учиться, ложиться спать позже. И это часть проблемы заключительных классов старшей школы и причина того, что дети в старших классах серьезно недосыпают. У них нет возможности спать необходимые девять часов».





Доктор Сетон говорит, что недостаток сна может привести к другим, более серьезным, проблемам.





«Таким образом, недостаток сна у подростков оказывает большое влияние на психическое и физическое здоровье. Ментально – у подростка снижается настроение и повышается вероятность развития тревожности. Это влияет на их поведение. Поэтому такие явления, как онлайн буллинг, гораздо чаще случаются, когда подросток лишен сна».





Но не только стресс влияет на сон.





Капитан школы Беатрис Юсуф говорит, что у некоторых учеников есть дополнительные обязанности, возможно, слишком много внеклассных занятий, которые прерывают утренний сон или отодвигают учебные занятия до поздней ночи.





«Я думаю, это слегка суматошный период, потому что с окончанием 12 класса происходит много событий, например, выпускной. А еще, будучи школьным капитаном, мне приходится много заниматься организацией мероприятия. Так что это большое давление - стараться не отставать от учебы в дополнение ко всем этим событиям. Так что да, я как бы стараюсь быть бережной по отношению к самой себе, и если я не выполню все задачи, которые хотела выполнить в течение дня, я пытаюсь сказать себе, что в этом ничего страшного. Если я сконцентрируюсь на своем сне и постараюсь хорошо выспаться, следующий день может быть лучше».





Для Арти Гопикришнан, мамы ученика 12-го класса, речь также идет о том, чтобы смотреть на вещи в перспективе.





Она старается почаще напоминать сыну, что, хотя его экзамены важны, они не определяют его жизнь.



