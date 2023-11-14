Русскому Дому в Мельбурне - 60 лет

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Русскому дому Мельбурна 60 лет Credit: Supplied by Sima Tsyskin

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Юбилейный праздник в Русском Доме проходил в прошедшие выходные, и одна из его организаторов, неутомимая Вера Калашникова, рассказывает об очень насыщенной программе, включавшей целый ряд разных выступлений и экспозиций.

За два выходных дня в Русском доме прошли два трехчасовых концерта с участием популярных ансамблей, выступление юных музыкантов - лауреатов конкурса "Лира", выставка картин мельбурнских художников, презентация "История русской эмиграции" и экспозиция "Изделия русских художественных промыслов". И что примечательно, - подчеркнула Вера Калашникова, - весь праздник был организован полностью на волонтерских началах, без грантов или любого финансирования извне.
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