Слава Тютюкин: "Мы организуем гала-шоу на 2000 мест с лучшими мировыми звездами балета"

Slava Tutukin

Slava Tutukin portrait photo by Leszek Januschewski Source: Photo by Leszek Januschewski

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Интервью со Славой Тютюкиным, художественным руководителем Tanya Pearson Classical Coaching Academy. В этом году академия отмечает свой 50-летий юбилей.

Слава Тютюкин - выпускник Академии Вагановой. Он работал солистом в лучших балетных труппах мира, в том числе в Михайловском театре, Магдебургском, балете Аалто и других. Слава провел множество мастер-классов по всему миру и был управляющим театрами Ballet Dortmund, NRW Junior и другими. В 2007 году Слава выиграл престижную «Фаруха Рузиматова», а в 2009 году премию конкурса танца города Риети.

Julian Mackay
Julian Mackay photo by Nicholas Mackay Source: Photo by Nicholas Mackay


 

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