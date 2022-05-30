Слава Тютюкин: "Мы организуем гала-шоу на 2000 мест с лучшими мировыми звездами балета"

Слава Тютюкин - выпускник Академии Вагановой. Он работал солистом в лучших балетных труппах мира, в том числе в Михайловском театре, Магдебургском, балете Аалто и других. Слава провел множество мастер-классов по всему миру и был управляющим театрами Ballet Dortmund, NRW Junior и другими. В 2007 году Слава выиграл престижную «Фаруха Рузиматова», а в 2009 году премию конкурса танца города Риети.





Julian Mackay photo by Nicholas Mackay Source: Photo by Nicholas Mackay











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