Сложности на пути приобретения первого жилья в Австралии

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Супружеская пара из Сиднея Эбби Хатчинсон и Саймон Д'Суза все время жили мечтой о собственном доме.





«Достичь эту цель – войти в дверь собственного дома впервые в жизни – абсолютно бесценно. Вы знаете, мы через многое прошли за последние пару лет, как и многие другие люди, когда мы откладывали все свои деньги и во многом себе отказывали».





На пути к мечте им также пришлось прибегать к помощи родственников.





«Я не думаю, что это должно быть так сложно, я думаю, что для таких людей, как мы, определенно должно быть больше помощи. Нам далеко за тридцать, мы работали всю свою жизнь. Нам очень повезло, у нас есть родные, которые могут нам помочь, мы можем жить у родителей, пока копим, так что мы счастливчики».





Выводы парламентского отчета о домохозяйствах в Австралии подтверждают слова супругов, авторы отчета призывают правительства на всех уровнях к решению проблемы доступности жилья в стране.





Автор отчета Джейсон Фалински говорит, что цены на жилье в Австралии являются ключевым вопросом предстоящих федеральных выборов.





"Сидней и Мельбурн сейчас входят в пятерку наименее доступных рынков жилья в мире. В этом отчете ясно показано, что мы можем продолжать говорить о налогах или мы можем попытаться решить проблему, увеличив предложение на рынке. Потому что в самом сердце этой нации лежит мечта, что каждый из нас сможет владеть собственным домом".





Но Элиза Оуэн, глава исследовательского отдела CoreLogic Australia, говорит, что отношение австралийцев к недвижимости меняется.





«Будет все меньше и меньше людей, которые могут позволить себе владеть домом в нынешней системе, которая у нас есть. Но проблемой это становится в преклонном возрасте, так как соственный дом является составляющей комфортной и стабильной пенсии».





Но поскольку спрос намного превышает предложение, найти вариант, который действительно может стать домом мечты, еще никогда не было так сложно.





Премьер-министр Скотт Моррисон говорит, что Австралии нужно строить больше жилья.





"Нет никаких сомнений в том, что на любом рынке жилья, будь то здесь, в Kalgoorlie, или в районах Сиднея и Мельбурна, строительство большего количества домов — это то, что снижает рост цен на жилье".





Один из основных выводов отчета касается необходимости увеличения плотности застройки в австралийских городах.





Он также призывает местные органы власти и органы власти штатов предоставить более доступное жилье и жилье на случай чрезвычайных ситуаций.





А для первых покупателей жилья - дать возможность использовать свои пенсионные накопления в качестве гарантии для получения ипотечных кредитов.





В отчете также рекомендуется отказаться от гербового сбора и заменить его земельным налогом на более широкой основе.





Но некоторые экономисты, такие как Сол Эслэйк, считают, что этого недостаточно.





«На мой взгляд, они должны отменить 'negative gearing' [когда затраты на владение сдаваемой в аренду недвижимостью превышают доход от аренды, который вы получаете] и уменьшить скидку на налог на прирост капитала для собственности и других инвесторов, и, на мой взгляд, это уменьшит конкуренцию, с которой потенциальные покупатели жилья сталкиваются со стороны инвесторов каждый раз, когда они хотят купить дом для себя, потому что инвесторы недвижимости, по сути, субсидируют свои процентные расходы через налоговую систему таким образом, который недоступен для потенциальных покупателей своего жилья».





Звучат призывы к более широкому обсуждению на национальном уровне проблемы обеспечения жильем.





Кейт Колвин из национальной кампании «Everybody's Home» говорит, что независимо от того, является ли это покупкой дома или арендой, каждый австралиец заслуживает того, чтобы жить в безопасном и надежном месте.





«Ключевым элементом слова «дом» является концепция безопасности, и это то, чего не хватает многим австралийцам, потому что жилье, будь то аренда или домовладение, стало недоступным, стоимость росла так быстро, что пришло время выработать национальную жилищную стратегию, чтобы действительно решить эти проблемы и обратиться к федеральному руководству, чтобы убедиться, что каждый в Австралии может позволить себе свой собственный уголок».





И австралийцы будут ждать от федерального правительства ключевых предложений по решению жилищной проблемы, прежде чем отправятся на избирательные участки в мае.











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