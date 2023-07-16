США предоставили Украине кассетные боеприпасы. В чем их эффективность и опасность?

People stand near cluster bomb units.

Cluster bombs are controversial and widely banned. Why is the US sending them to Ukraine? Source: AP / Mohammad Zaatari

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Соединенные Штаты поставили в Украину сотни тысяч боеприпасов. Этот пакет помощи вызвал споры в США и в мире. Некоторые страны, включая Великобританию, выступили против такого решения. Почему? Объясняем в материале.

И вчера Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на зеркальный ответ, если Украина применит кассетные боеприпасы.

"В Российской Федерации достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, до сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия", – сказал президент России в интервью кремлёвскому журналисту Павлу Зарубину.
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