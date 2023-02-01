США отправят в Украину дальнобойные ракеты. ЕС обучит 30 тысяч украинских военных пользованию западной техникой

США отправят в Украину дальнобойные ракеты. ЕС обучит 30 тысяч украинских военных пользованию западной техникойPlay03:16 Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (2.99MB) США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут ракеты большой дальности, а также другие боеприпасы и вооружение. Подробности - в нашем материале.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesПочему Великобритания не считает целесообразным отправлять свои истребители в Украину?Новости SBS на русском языке —02.02.2023Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История третьяНовости SBS на русском языке —01.02.2023