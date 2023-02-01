США отправят в Украину дальнобойные ракеты. ЕС обучит 30 тысяч украинских военных пользованию западной техникой

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Source: Getty

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США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут ракеты большой дальности, а также другие боеприпасы и вооружение. Подробности - в нашем материале.

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