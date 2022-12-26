Каким был 2022-й в Австралии: взлеты и падения

SBS на русском языкеOther ways to listen Каким был 2022-й в Австралии: взлеты и паденияPlay13:35SBS на русском языкеOther ways to listen Source: Getty / Alan Schein Photography/Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.44MB)Published 27 December 2022 at 8:15amBy SBS NewsPresented by SBS RussianSource: SBSAvailable in other languages Когда 2021 год сменялся 2022-м, большинство австралийцев надеялись, что он не принесет столько же сложностей. Однако этот год для многих тоже ощущался как американские горки. Давайте вспомним, каким же он был.Published 27 December 2022 at 8:15amBy SBS NewsPresented by SBS RussianSource: SBSAvailable in other languagesСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesСанта Клаус может не приехать в американские города. Что случилось?Программа SBS Russian — эфир от 26.12.2022Новости SBS на русском языке — 26.12.2022День неограниченных возможностей пройдет в рамках открытого чемпионата Австралии в 2023 году