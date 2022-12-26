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Каким был 2022-й в Австралии: взлеты и падения

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Roller coaster

Source: Getty / Alan Schein Photography/Getty Images

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Published 27 December 2022 at 8:15am
By SBS News
Presented by SBS Russian
Source: SBS
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Когда 2021 год сменялся 2022-м, большинство австралийцев надеялись, что он не принесет столько же сложностей. Однако этот год для многих тоже ощущался как американские горки. Давайте вспомним, каким же он был.

Published 27 December 2022 at 8:15am
By SBS News
Presented by SBS Russian
Source: SBS
Available in other languages
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