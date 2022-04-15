"Слово - это оружие, особенно во время войны". Журналист Ольга Юркова о российской пропаганде

Olga Yurkova, Ukrainian Journalist, editor, media trainer

Olga Yurkova, Ukrainian Journalist, editor, media trainer Source: MCF/Submitted by Olga Yurkova

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Интервью с Ольгой Юрковой, журналистом и соучредителем StopFake.org, - организации, которая занимается проверкой и опровержением фейковых новостей в мировых СМИ. Мы поговорили о том, как работает российская пропаганда, какие основные нарративы она использует, а также о том, как простому человеку отличить правду от лжи в ленте новостей.

Ольга Юркова и ее коллеги создали организацию
StopFake.org
8 лет назад и все это время работали в том числе над разоблачением фейковых новостей в российском информационном пространстве.

Ольга рассказывает, что за время работы им удалось проверить и опровергнуть более пяти тысяч новостей.
StopFake.org
Source: StopFake.org
В 2018 году Ольга выступила на
конференции TED
, свое выступление она начала с одной из самых известных историй российской пропаганды - о якобы распятом в Славянске мальчике.
Olga Yurkova speaks during Fellows Session at TED2018 - The Age of Amazement, April 10 - 14, 2018, Vancouver, BC, Canada. Photo: Ryan Lash / TED
Olga Yurkova speaks during Fellows Session at TED2018 - The Age of Amazement, April 10 - 14, 2018, Vancouver, BC, Canada. Source: Photo: Ryan Lash / TED (Supplied by Olga Yurkova)
В интервью мы поговорили в том числе об этой истории c распятым мальчиком, а также о 18-ти основных нарративах российской пропаганды, которые Ольге и ее коллегам удалось выделить; о том, какие новости обрастали максимальным количеством разных версий, и для чего создается такой "информационный шум"; на какие разные аудитории работает российская пропаганда; чем отличается пропаганда военного времени; почему многие россияне верят телевизору и не верят своим родственникам, которых бомбят; а также о многом другом.

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'The word is a weapon, especially in times of war': Journalist and researcher Olga Yurkova talks about Russian propaganda image

'The word is a weapon, especially in times of war': Journalist and researcher Olga Yurkova talks about Russian propaganda

SBS Russian

15/04/202243:32


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