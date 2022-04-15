"Слово - это оружие, особенно во время войны". Журналист Ольга Юркова о российской пропаганде

8 лет назад и все это время работали в том числе над разоблачением фейковых новостей в российском информационном пространстве.

Ольга рассказывает, что за время работы им удалось проверить и опровергнуть более пяти тысяч новостей.

Source: StopFake.org

В 2018 году Ольга выступила на

, свое выступление она начала с одной из самых известных историй российской пропаганды - о якобы распятом в Славянске мальчике.

Olga Yurkova speaks during Fellows Session at TED2018 - The Age of Amazement, April 10 - 14, 2018, Vancouver, BC, Canada. Source: Photo: Ryan Lash / TED (Supplied by Olga Yurkova)

В интервью мы поговорили в том числе об этой истории c распятым мальчиком, а также о 18-ти основных нарративах российской пропаганды, которые Ольге и ее коллегам удалось выделить; о том, какие новости обрастали максимальным количеством разных версий, и для чего создается такой "информационный шум"; на какие разные аудитории работает российская пропаганда; чем отличается пропаганда военного времени; почему многие россияне верят телевизору и не верят своим родственникам, которых бомбят; а также о многом другом.