"Есть много сложностей, но мы надеемся представлять Австралию на Олимпиаде"

Australian ice skaters Hektor Giotopoulos Moore and Anastasiia Golubeva, and their coach Galina Pachin

Australian figure skaters Hektor Giotopoulos Moore and Anastasiia Golubeva, and their coach Galina Pachin Source: Martin Kovacic/SBS

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Интервью с фигуристами Гектором Гиотопулосом-Муром и Анастасией Голубевой и их тренером Галиной Пашиной. Пара представляла Австралию и выиграла серебро на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллинне в апреле. Теперь они начинают свою 4-летнюю кампанию, чтобы представлять Австралию на следующих Олимпийских играх.

Тренеры Галина и Андрей Пашины в Австралии уже почти 30 лет. За все время только три пары фигуристов из Австралии побеждали на международных соревнованиях, две из этих пар - ученики Галины и Андрея.

Самое последнее достижение - серебро на соревновании юниров в Таллине, где Гектор Гиотопулос-Мур и Анастасия Голубева завоевали серебро.

Гектор родился в Мельбурне, вырос в греческой семье, но хорошо говорит по-русски. Настя в Австралию приехала впервые, ей предстоит еще окончить школу в России, но есть мечта представлять Австралию на следующей Олимпиаде. 

 

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