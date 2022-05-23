"Есть много сложностей, но мы надеемся представлять Австралию на Олимпиаде"

Тренеры Галина и Андрей Пашины в Австралии уже почти 30 лет. За все время только три пары фигуристов из Австралии побеждали на международных соревнованиях, две из этих пар - ученики Галины и Андрея.





Самое последнее достижение - серебро на соревновании юниров в Таллине, где Гектор Гиотопулос-Мур и Анастасия Голубева завоевали серебро.





Гектор родился в Мельбурне, вырос в греческой семье, но хорошо говорит по-русски. Настя в Австралию приехала впервые, ей предстоит еще окончить школу в России, но есть мечта представлять Австралию на следующей Олимпиаде.











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