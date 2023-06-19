Они крошечные, красные и могут вас убить. И они уже наступают

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Они известны во всем мире как «супервредители».





Огненные муравьи представляют угрозу для людей, для секторов сельского хозяйства и экономики.





И недавно стали поступать сообщения о том, что они распространяются за пределами юго-восточного Квинсленда.





Бен Спанн - производитель сахарного тростника в юго-восточном Квинсленде, он также является директором Совета по сахарному тростнику Роки-Пойнт.





Он говорит, что ведет борьбу с этими вредителями уже много лет.





"Это увеличивает рабочую нагрузку, потому что нам приходится отслеживать их на нашей земле, особенно раньше, когда было много сообщений, многие занимались отслеживанием огненных муравьев, чтобы понять, сможем ли мы как-то их сдерживать. Но потому что мы так долго ими занимались, сейчас они просто часть пейзажа. Раньше я был очень рад, когда находил гнездо и мог выманить их и избавиться от них. Но теперь мы пришли к выводу, что они просто продолжают появляться, они просто часть естественного курса, и теперь мы просто стараемся встроить их в нашу повседневную деятельность".





Частью процесса выращивания тростника является сбор мульчи для продажи населению или, в случае Бена, общенациональному поставщику.





Бен объясняет, что раньше производители могли делать это в любое время, когда было необходимо, но после нашествия огненных муравьев появились ограничения, чтобы не допустить распространения вредителей на другие территории.





Из-за этого Бену пришлось перенастраивать процессы.





"Это означало, что нам пришлось делать это более экономично и намного быстрее, чтобы успевать все. И с учетом этих масштабов, с количеством земли, которая у меня была, я просто не думал, что это вообще было достижимо с моими нынешними сотрудниками, поэтому я решил передать эту часть, и пусть кто-то другой сосредоточится на этом, поэтому сейчас я в основном сосредоточен на выращивании тростника".





Но в чем же причина тревоги по поводу этих насекомых и откуда они взялись?





Объясняет доктор Бен Хоффман — главный научный сотрудник CSIRO и специалист по инвазивным муравьям.





"Огненные муравьи — несколько родственных видов рода Solenopsis родом из Америки, в основном из Южной Америки, и у них очень болезненные укусы - каждый, кто с ними сталкивался, знает об этом. И некоторые из этих видов прижились за пределами их естественных зон обитания, особенно на юге Соединенных Штатов. А теперь по крайней мере два из этих видов живут и в других частях света".





К ним относятся тропический огненный муравей и красный огненный муравей, которые, по словам доктора Хоффмана, еще более опасны и относятся к типу огненных муравьев, которые были найдены в юго-восточном Квинсленде.





Доктор Хоффман объясняет, как они проводят работу по отслеживанию путей, которыми муравьи добираются до Австралии из родной Южной Америки.





Он говорит, что совсем неудивительно, что они добрались до Австралии, так как муравьи путешествуют на большие расстояния на яхтах и даже спрыгивают с самолетов после перевозки в грузовом отсеке.





"Муравьи невероятно хорошие путешественники автостопом, вот почему у нас сейчас так много экзотических видов муравьев по всему миру. Это не происходит преднамеренно, они просто попадают в товары, которые мы перевозим. Было несколько их появлений, в частности, в Квинсленд, когда муравьи были связаны с оборудованием, которое было изготовлено, например, в Техасе для строительства нефтеперерабатывающего завода, и они каким-то образом там оказались".





Сообщается о нарастающей усталости и негодовании жителей юго-востока Квинсленда, которые уже более двух десятилетий ведут борьбу с огненными муравьями.





Отчет, отправленный федеральным правительствам, правительствам штатов и территорий два года назад, был обнародован только на прошлой неделе.





Представитель министерства развития сельскохозяйственной промышленности и рыболовства Квинсленда сказал, что это решение по этому вопросу не было только за правительством Квинсленда и проблема требовала согласия со стороны всех правительств штатов, территорий и Содружества.





В отчете Национальной программы по искоренению огненных муравьев говорится, что, несмотря на то, что это крупнейшая из когда-либо предпринятых попыток искоренения в мире и она значительно замедляет распространение в юго-восточном Квинсленде и за его пределами, но десятилетний план не приведет к полному уничтожению или сдерживанию завезенных красных огненных муравьев в пределах текущего объема и бюджета.





Бен и другие специалисты сельскохозяйственного сектора не понаслышке знают об угрозах, которые несут муравьи.





"Мы очень твердо настаивали на необходимости действий, потому что, если они закроют нашу промышленность, и есть такая вероятность, наша промышленность по производству сахарного тростника, вероятно, не выживет в этой области и мы должны будем закрыться. Мы были очень активны и открыты к взаимодействию с самого начала, но их отношение к этой проблеме никогда нас особо не впечатляло. Мы никогда не получали тех ответов, которые нам бы хотелось".





В обзоре за август 2021 г. добавлено, что сдерживание или искоренение муравьев до Олимпийских игр в Брисбене в 2032 г. будет возможно только в том случае, если будут произведены серьезные изменения на всех уровнях, включая выделение до 300 миллионов долларов от правительств Содружества, штатов и территорий, а также до 250 миллионов долларов от правительства Квинсленда и других агентов.





Министр развития сельскохозяйственной промышленности и рыболовства Квинсленда Марк Фернер отметил в своем заявлении, что правительство Палушай выделило 61 миллион долларов наследующие 4 года на Национальную программу в государственном бюджете прошлой недели.





Министр Фернер добавил, что правительство штата также выделило дополнительные 37 миллионов долларов на 2021–2026 годы для Целевой группы по борьбе с огненными муравьями, чтобы сократить количество муравьев в наиболее зараженных районах.





Национальная программа была учреждена после обнаружения огненных муравьев в юго-восточном Квинсленде в 2001 году и включает совместное финансирование правительств Содружества, штатов и территорий.





Согласно отчету, огненные муравьи обнаружены уже всего в 23 километрах от границы с Новым Южным Уэльсом.





Бен говорит, что угроза выходит далеко за рамки сектора производства сахарного тростника.





"Если это дойдет до крупных секторов выращивания продуктов питания, где продукты не перерабатываются, как сахарный тростник, вы столкнетесь со множеством проблем, потому что все они находятся в Lockyer, нашей пищевой мекке юго-восточного Квинсленда. ...Они там повсюду, сейчас в районе Toowoomba или к северу от Toowoomba, так что если они переберутся в крупнейший зерновой район, они создадут очень много проблем".





Помимо угрозы экологической и экономической катастрофы, огненные муравьи также могут привести к смерти человека.





Хотя Австралия еще не сообщала о случаях смерти, связанной с огненными муравьями, Совет по инвазивным видам отмечает, что в Соединенных Штатах зарегистрировано 85 смертей в результате анафилактического шока.





Доктор Хоффман говорит, что это станет источником серьезной озабоченности в Австралии, если муравьи продолжат распространяться.





"Из научных данных со всего мира мы знаем, что у 3-х процентов населения где бы то ни было будет очень сильная реакция на огненных муравьев, что обычно означает анафилактический шок и госпитализацию, и именно эти люди подвержены риску смерти. По сути, о взаимодействии людей и огненных муравьев приятного сказать нечего. Их называют огненными муравьями не просто так, а потому что они жалят, как огонь, этих встреч действительно хочется избежать".





Доктор Хоффман входил в состав научной консультативной группы Национальной программы искоренения муравьев и, по его мнению, эта программа была относительно успешной.





Тем не менее, последний отчет показал, что, если национальная программа совместного покрытия расходов будет свернута, распространение огненных муравьев в Австралии, вероятно, будет таким же, как и в Соединенных Штатах, где муравьи практически никак не сдерживаются.





Доктор Хоффман говорит, что всегда есть надежда на новые технологии, такие как дроны и использование ДНК, для избавления от этого вида.





"Мы точно знаем, что огненных муравьев можно уничтожить, есть много прецедентов, поэтому технически это осуществимо. Во всяком случае, это, вероятно, больше зависит от ресурсов. Это, наеврное, крупнейшее потенциальное уничтожение муравья в мире, поэтому мы действительно расширяем границы того, чего можно достичь с имеющимися ресурсами. Даже если потребуется еще 5-10 лет, чтобы сдерживать этого муравья на месте, пока не появятся более совершенные технологии, чтобы справиться с ним гораздо быстрее, что само по себе стало бы большой победой для науки, Австралии и биобезопасности в целом".



