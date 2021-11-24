"Это огромный прорыв" - Австралия открывает границы для владельцев многих виз

Для въезда у вас должна быть не только одна из выбранных виз, но и вакцинация теми вакцинами, которые официально признаны в Австралии.

Около 130 тысяч владельцев студенческих виз ждут возможности въехать в Австралию.

В список виз также попали рабочие визы, визы беженцев и визы жениха и невесты, по которым правила изменились.

Многие пары мечтают встретиться лично уже больше полутора лет.