"Это огромный прорыв" - Австралия открывает границы для владельцев многих виз

- Для въезда у вас должна быть не только одна из выбранных виз, но и вакцинация теми вакцинами, которые официально признаны в Австралии.
- Около 130 тысяч владельцев студенческих виз ждут возможности въехать в Австралию.
- В список виз также попали рабочие визы, визы беженцев и визы жениха и невесты, по которым правила изменились.
- Многие пары мечтают встретиться лично уже больше полутора лет.
- Попасть в Австралию людям из России можно, если привиться признанной вакциной в европейских странах.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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