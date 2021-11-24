"Это огромный прорыв" - Австралия открывает границы для владельцев многих виз

Nadezhda Zdelnik

Source: Supplied by N.Zdelnik

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На это неделе стало известно, что с 1 декабря международные границы Австралии откроются для полностью вакцинированных владельцев определенных виз. Иммиграционный агент из Сиднея Надежда Здельник комментирует изменения.

  • Для въезда у вас должна быть не только одна из выбранных виз, но и вакцинация теми вакцинами, которые официально признаны в Австралии.
  • Около 130 тысяч владельцев студенческих виз ждут возможности въехать в Австралию.
  • В список виз также попали рабочие визы, визы беженцев и визы жениха и невесты, по которым правила изменились.
  • Многие пары мечтают встретиться лично уже больше полутора лет.
  • Попасть в Австралию людям из России можно, если привиться признанной вакциной в европейских странах.
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