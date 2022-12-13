"Эта песня о циничной и равнодушой позиции"

Владимир, Аня и Анна рассказали о том:



о чем их песня и о ком;

сложно ли было входить в образы и как они рождались;

как создавался грим и костюмы;

кто участвовал в создании клипа;

как играл свою роль кот и получил ли он гонорар за съемки;

и многом другом.

Солисты группы VGmates Владимир Гизатулин и Аня Бурова, а также художник Анна Климова во время записи интервью в студии SBS. Photo credit: SBS Russian "Нельзя закрывать глаза на зло, - считает автор песни "Гладить кота (все не так однозначно)" Владимир Гизатулин и добавляет - Мы пытались достучаться до людей и столкнулись с равнодушием".



