SBS на русском языке

"Эта песня о циничной и равнодушой позиции"

SBS на русском языке

IMG_8633.jpeg

Солисты группы VGmates Владимир Гизатулин и Аня Бурова, а также художник Анна Климова в студии SBS. Photo credit: SBS Russian

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 13 December 2022 at 2:24pm, updated 25 minutes ago at 2:36pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Available in other languages

Интервью с создателями клипа «Гладить кота (все не так однозначно)" - солистами группы VGmates Владимиром Гизатулиным и Аней Буровой, а также художником Анной Климовой.

Published 13 December 2022 at 2:24pm, updated 25 minutes ago at 2:36pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Available in other languages
Владимир, Аня и Анна рассказали о том:
  • о чем их песня и о ком;
  • сложно ли было входить в образы и как они рождались;
  • как создавался грим и костюмы;
  • кто участвовал в создании клипа;
  • как играл свою роль кот и получил ли он гонорар за съемки;
  • и многом другом.
IMG_8640.jpg
Солисты группы VGmates Владимир Гизатулин и Аня Бурова, а также художник Анна Климова во время записи интервью в студии SBS. Photo credit: SBS Russian
"Нельзя закрывать глаза на зло, - считает автор песни "Гладить кота (все не так однозначно)" Владимир Гизатулин и добавляет - Мы пытались достучаться до людей и столкнулись с равнодушием".

IMG_8650.jpg
Фотоколлаж со съемок клипа "Гладить кота (все не так однозначно) " Photo credit: Alex Vaghin
Посмотреть клип VGmates "Гладить кота (все не так однозначно)" можно по этой
ссылке
.
Share

Latest podcast episodes

News Bulletin Russian

Новости SBS на русском языке — 13.12.2022

Viola Raikhel_LACMA.JPG

Арт-консультант Виола Райхель: Если художник не поменял то, как мы видим мир, значит он не сделал свою работу

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — Эфир от 12.12.2022

News Bulletin Russian

Новости SBS на русском языке — 12.12.2022