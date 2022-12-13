"Эта песня о циничной и равнодушой позиции"

Владимир, Аня и Анна рассказали о том:
- о чем их песня и о ком;
- сложно ли было входить в образы и как они рождались;
- как создавался грим и костюмы;
- кто участвовал в создании клипа;
- как играл свою роль кот и получил ли он гонорар за съемки;
- и многом другом.
"Нельзя закрывать глаза на зло, - считает автор песни "Гладить кота (все не так однозначно)" Владимир Гизатулин и добавляет - Мы пытались достучаться до людей и столкнулись с равнодушием".
Солисты группы VGmates Владимир Гизатулин и Аня Бурова, а также художник Анна Климова во время записи интервью в студии SBS. Photo credit: SBS Russian
Посмотреть клип VGmates "Гладить кота (все не так однозначно)" можно по этой .
Фотоколлаж со съемок клипа "Гладить кота (все не так однозначно) " Photo credit: Alex Vaghin