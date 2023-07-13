"Это уникальная возможность в русском искусстве узнать, как жилось представителям завоеванных этносов"

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Ekaterina Heath, The University of Sydney, Arts and Social Sciences Credit: Supplied by E.Heath for publication

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Преподаватель истории искусства Сиднейского университета Екатерина Хиз рассказала о предстоящей лекции о калмыках в русском искусстве 18 - 19 вв, а также о том, почему ее, как исследователя, интересует эта тема.

Лекция "Калмыки в искусстве 18-го - начала 19-го веков" пройдет 16 июля 2023 г. в 13 часов дня в Русском клубе по адресу: 7 Albert Rd, Strathfield NSW 2135.
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