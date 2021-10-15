Россия за неделю: инцидент в Японском море, бунт заключенных во Владикавказе, Джаред Лето позвонил неизлечимо больной россиянке

- Минобороны России вызвало военного атташе США для доведения позиции российской стороны после инцидента с американским эсминцем «Чейфи» в Японском море;
- В исправительной колонии Владикавказа взбунтовались заключённые;
- Суд Минска признал экстремистским Telegram-канал экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской;
- Суд во Франции отклонил иск Навального к «Ив Роше»;
- Фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето позвонил неизлечимо больной россиянке.
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