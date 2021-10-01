Россия за неделю: «Рыцарь свободы» Навальный, Тиньков заплатит США и маршрутки 'по вызову' в Москве

SBS Russian (This week in Russia)

Source: SBS

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Мы следим за российскими новостями и каждую субботу рассказываем о наиболее заметных и интересных их них. В этом выпуске:

  • Оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы»;
  • Верховный суд Беларуси ликвидировал Белорусский Хельсинкский комитет, предпоследнюю зарегистрированную правозащитную организацию в стране;
  • В Черногории задержан бизнесмен Тельман Исмаилов, бывший владелец Черкизовского рынка в Москве и друг покойного мэра столицы Юрия Лужкова;
  • Российский бизнесмен Олег Тиньков признал в суде США вину по одному из предъявленных ему обвинений;
  • "Газпром" стал прокачивать топливо по "Турецкому потоку" в Хорватию;
  •  В Москве появится городской сервис «перевозок по требованию».
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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