Россия за неделю: «Рыцарь свободы» Навальный, Тиньков заплатит США и маршрутки 'по вызову' в Москве

- Оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы»;
- Верховный суд Беларуси ликвидировал Белорусский Хельсинкский комитет, предпоследнюю зарегистрированную правозащитную организацию в стране;
- В Черногории задержан бизнесмен Тельман Исмаилов, бывший владелец Черкизовского рынка в Москве и друг покойного мэра столицы Юрия Лужкова;
- Российский бизнесмен Олег Тиньков признал в суде США вину по одному из предъявленных ему обвинений;
- "Газпром" стал прокачивать топливо по "Турецкому потоку" в Хорватию;
- В Москве появится городской сервис «перевозок по требованию».
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