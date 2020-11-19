Россия за неделю: неприкосновенность экс-президентов, вдова Литвиненко и памяти Жванецкого

Госдума одобрила в первом чтении закон о неприкосновенности бывшего президента;

фрагмент беседы Алексея Венедиктова с Дмитрием Быковым о закулисье политики;

Марина Литвиненко - со-автор книги «Смерть диссидента» - и ее иск в ЕСПЧ против Российской Федерации;