- Госдума одобрила в первом чтении закон о неприкосновенности бывшего президента;
- фрагмент беседы Алексея Венедиктова с Дмитрием Быковым о закулисье политики;
- Марина Литвиненко - со-автор книги «Смерть диссидента» - и ее иск в ЕСПЧ против Российской Федерации;
- Михаила Жванецкого вспоминают в медийном пространстве.
Россия за неделю: неприкосновенность экс-президентов, вдова Литвиненко и памяти Жванецкого
Russian President Vladimir Putin Source: AAP
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