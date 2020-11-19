Россия за неделю: неприкосновенность экс-президентов, вдова Литвиненко и памяти Жванецкого

Russian President Vladimir Putin

Russian President Vladimir Putin Source: AAP

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Самые обсуждаемые темы в российской прессе на этой неделе, кроме коронавируса:

  • Госдума одобрила в первом чтении закон о неприкосновенности бывшего президента;
  • фрагмент беседы Алексея Венедиктова с Дмитрием Быковым о закулисье политики;
  • Марина Литвиненко - со-автор книги «Смерть диссидента»  - и ее иск в ЕСПЧ против Российской Федерации;               
  • Михаила Жванецкого вспоминают в медийном пространстве.
Share

Latest podcast episodes

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 6.10.2023

Sydney Opera House is 50 years old (SBS-Allan Lee).jpg

Сиднейскому оперному театру исполняется 50 лет

MCC_Displaced_Ukraine_00011.jpg

Выставка "Перемещенная Украина" теперь в Мельбурнском Университете

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — эфир от 5.10.2023