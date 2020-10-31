Россия за неделю: ситуация с коронавирусом, Навальный и выгодно ли России переизбрание Трампа

Russian opposition figure Alexei Navalny.

Russian opposition figure Alexei Navalny. Source: EPA

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Самые обсуждаемые в России новости на этой неделе:

 - Коронавирус в России;

- Алексей Навальный обратился в ЕСПЧ из-за отказа возбудить уголовное дело;

- Кремль заявил, что будет работать с любым президентом США.

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