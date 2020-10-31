Россия за неделю: ситуация с коронавирусом, Навальный и выгодно ли России переизбрание Трампа

Россия за неделю: ситуация с коронавирусом, Навальный и выгодно ли России переизбрание ТрампаPlay06:05Russian opposition figure Alexei Navalny. Source: EPAGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.16MB) Самые обсуждаемые в России новости на этой неделе: - Коронавирус в России;- Алексей Навальный обратился в ЕСПЧ из-за отказа возбудить уголовное дело;- Кремль заявил, что будет работать с любым президентом США.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод