Растут угрозы в адрес австралийских политиков

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Полиция предупреждает о возрастающем риске насилия в отношении австралийских политиков после нападения на дом бывшего спикера США.





Убийства двух британских членов парламента уже привели к растущей тревожности в политической сфере за границей в последние годы, а теперь аналогичные опасения наблюдаются и в Австралии.





Сенатор-либерал Джеймс Паттерсон прокомментировал риск, который подобные угрозы представляют для демократии:





«Это особенно важно, потому что мы знаем из международного опыта, в том числе опыта Великобритании и США, что эти угрозы могут очень быстро превратиться в настоящее насилие. И это последнее, что мы хотим видеть в Австралии».





Как утверждается, агрессивное поведение по отношению к федеральным политикам участилось во время пика COVID-19.





Только в прошлом году полиция расследовала 582 сообщения об оскорблениях и угрозах.





Это число включает в себя рекордные 82 жалобы во время федеральных выборов, две из которых привели к выдвинутым обвинениям.





И 14 из этих жалоб находятся в стадии расследования.





Говорит Нил Фергус — генеральный директор консалтинговой компании Intelligence Risk.





«Более 500 в прошлом году во время федеральных выборов. Если вы вернетесь к предыдущим федеральным выборам, была только одна треть от этих цифр - угроз или предполагаемых угроз, которые необходимо было расследовать. Цифры утроились во время цикла федеральных выборов между двумя последними выборами».





Австралийская организация безопасности и разведки ASIO неоднократно предупреждала, что пандемия усиливает экстремизм, а изоляция и социальные сети выливаются в токсичную смесь.





Эксперт по насильственному экстремизму Дебра Смит из Университета Виктории считает это атакой на демократию.





«Общим, что связывает воедино эти угрозы конкретно против политиков, является растущее обесценивание роли правительства и роли демократии. Таким образом, мы наблюдаем подрыв демократических принципов, и демократии открыто бросают вызов».





Все возрастающее количество онлайн-угроз вызывает явную обеспокоенность некоторых членов парламента.





Г-н Патерсон говорит, что он перенаправлял наиболее опасные сообщения, присланные ему, в Австралийскую федеральную полицию.





Лидер Nationals Дэвид Литтлпрауд также обеспокоен угрозами, поступающими в его адрес.





«Это вызывает беспокойство, но, к сожалению, сейчас это тенденция в обществе, которую мы видим. Вы знаете, мне на самом деле угрожали смертью, и не только мне, но и моим детям».





Генеральный прокурор Марк Дрейфус говорит, что правительству известно об этих данных, но оно оставит вопросы безопасности на усмотрение AFP и других правоохранительных органов.





Специальная оперативная группа полиции по защите членов парламента прекратила работу после майских выборов.



