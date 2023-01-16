Растут угрозы в адрес австралийских политиков

The AFP conduct a raid at a home in Canberra (AAP).jpg

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Полиция сообщила, что число угроз в адрес федеральных политиков за последние три года увеличилось более чем в три раза. Политические деятели и эксперты связывают этот рост с пандемией COVID-19.

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Полиция предупреждает о возрастающем риске насилия в отношении австралийских политиков после нападения на дом бывшего спикера США.

Убийства двух британских членов парламента уже привели к растущей тревожности в политической сфере за границей в последние годы, а теперь аналогичные опасения наблюдаются и в Австралии.

Сенатор-либерал Джеймс Паттерсон прокомментировал риск, который подобные угрозы представляют для демократии:

«Это особенно важно, потому что мы знаем из международного опыта, в том числе опыта Великобритании и США, что эти угрозы могут очень быстро превратиться в настоящее насилие. И это последнее, что мы хотим видеть в Австралии».

Как утверждается, агрессивное поведение по отношению к федеральным политикам участилось во время пика COVID-19.

Только в прошлом году полиция расследовала 582 сообщения об оскорблениях и угрозах.

Это число включает в себя рекордные 82 жалобы во время федеральных выборов, две из которых привели к выдвинутым обвинениям.

И 14 из этих жалоб находятся в стадии расследования.

Говорит Нил Фергус — генеральный директор консалтинговой компании Intelligence Risk.

«Более 500 в прошлом году во время федеральных выборов. Если вы вернетесь к предыдущим федеральным выборам, была только одна треть от этих цифр - угроз или предполагаемых угроз, которые необходимо было расследовать. Цифры утроились во время цикла федеральных выборов между двумя последними выборами».

Австралийская организация безопасности и разведки ASIO неоднократно предупреждала, что пандемия усиливает экстремизм, а изоляция и социальные сети выливаются в токсичную смесь.

Эксперт по насильственному экстремизму Дебра Смит из Университета Виктории считает это атакой на демократию.

«Общим, что связывает воедино эти угрозы конкретно против политиков, является растущее обесценивание роли правительства и роли демократии. Таким образом, мы наблюдаем подрыв демократических принципов, и демократии открыто бросают вызов».

Все возрастающее количество онлайн-угроз вызывает явную обеспокоенность некоторых членов парламента.

Г-н Патерсон говорит, что он перенаправлял наиболее опасные сообщения, присланные ему, в Австралийскую федеральную полицию.

Лидер Nationals Дэвид Литтлпрауд также обеспокоен угрозами, поступающими в его адрес.

«Это вызывает беспокойство, но, к сожалению, сейчас это тенденция в обществе, которую мы видим. Вы знаете, мне на самом деле угрожали смертью, и не только мне, но и моим детям».

Генеральный прокурор Марк Дрейфус говорит, что правительству известно об этих данных, но оно оставит вопросы безопасности на усмотрение AFP и других правоохранительных органов.

Специальная оперативная группа полиции по защите членов парламента прекратила работу после майских выборов.

Официальные лица Австралийской федеральной полиции заявили, что поддерживают свободу слова, но когда это приводит к преследованиям или запугиванию, пусть даже в Интернете, это может достичь уровня уголовного преступления, и никто не будет считать это допустимым.
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