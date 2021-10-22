Родители граждан Австралии могут подать заявки на въезд в страну

Министр внутренних дел Карен Эндрюс сказала, что поможет воссоединить многие семьи, разделенные пандемией.





«За более чем 18 месяцев многие семьи с родителями за границей пропустили свадьбы, похороны, рождение внуков и другие важные события. Я благодарю эти семьи за их терпение и жертвы в этот период», - сказала министр Эндрюс.





«С сегодняшними изменениями родители австралийских граждан и постоянных жителей могут воссоединиться с ними в Австралии; они могут снова провести время со своими внуками и лично собраться, чтобы разделить важные жизненные события.





«Изменение стало возможно, потому что многие миллионы австралийцев засучили рукава и прошли вакцинацию. В соответствии с Национальным планом Австралии, я с нетерпением жду дальнейшего ослабления ограничений на поездки в ближайшие недели и месяцы, поскольку уровень вакцинации в Австралии продолжает расти ».

Для поездки в Австралию с 1 ноября 2021 года можно подать заявку на исключительное разрешение на въезд через Портал Travel Exemption Portal Министерства внутренних дел. Признаются различные родственные отношения, среди них биологические, приемные родители, родители супруга и другие категории.





При этом требуется доказать родительские отношения с гражданином или постоянным жителем Австралии, примеры доказательств доступны на сайте Департамента . Родители также должны иметь действующий паспорт, визу и подтверждение вакцинации для поездки в Австралию.





На всех международных путешественников распространяются карантинные меры штата и территории.





Ранее сообщалось, что право въезда в страну будет только у людей, вакцинированных официально одобренными в Австралии вакцинами.