Родители граждан Австралии могут подать заявки на въезд в страну

"TG 473, Thai Airways 777-300, arrives at Brisbane International Airport, Australia" by David McKelvey is licensed under CC BY 2.0

TG 473, Thai Airways 777-300, arrives at Brisbane International Airport, Australia Source: Flickr/David McKelvey CC BY 2.0

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С сегодняшнего дня родители граждан и постоянных жителей Австралии имеют право подать заявку на получение исключительного разрешения на въезд в Австралию с 1 ноября 2021 года.

Министр внутренних дел Карен Эндрюс сказала, что поможет воссоединить многие семьи, разделенные пандемией.

«За более чем 18 месяцев многие семьи с родителями за границей пропустили свадьбы, похороны, рождение внуков и другие важные события. Я благодарю эти семьи за их терпение и жертвы в этот период», - сказала министр Эндрюс.

«С сегодняшними изменениями родители австралийских граждан и постоянных жителей могут воссоединиться с ними в Австралии; они могут снова провести время со своими внуками и лично собраться, чтобы разделить важные жизненные события.

«Изменение стало возможно, потому что многие миллионы австралийцев засучили рукава и прошли вакцинацию. В соответствии с Национальным планом Австралии, я с нетерпением жду дальнейшего ослабления ограничений на поездки в ближайшие недели и месяцы, поскольку уровень вакцинации в Австралии продолжает расти ».
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Родители будут причислены к «ближайшим родственникам» для въезда в Австралию

Для поездки в Австралию с 1 ноября 2021 года можно подать заявку на исключительное разрешение на въезд через Портал 
Travel Exemption Portal
Министерства внутренних дел. Признаются различные родственные отношения, среди них биологические, приемные родители, родители супруга и другие категории.

При этом требуется доказать родительские отношения с гражданином или постоянным жителем Австралии, примеры доказательств доступны
на сайте Департамента
. Родители также должны иметь действующий паспорт, визу и подтверждение вакцинации для поездки в Австралию.

На всех международных путешественников распространяются карантинные меры штата и территории.

Ранее сообщалось, что право въезда в страну будет только у людей, вакцинированных официально одобренными в Австралии вакцинами.
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