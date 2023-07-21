Уникальные экспонаты Древнего Египта будут представлены в Австралии

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Более чем 3000 лет после того, как Рамзес Второй правил Древним Египтом, его наследие продолжает играть огромную роль.





Часть самых ценных исторических коллекций из Египта отправится в Австралию в ближайшие месяцы.





В Австралийском музее в Сиднее будет представлен 181 артефакт, многие из которых никогда раньше не покидали Египет, включая саркофаги, мумии животных, украшения и королевские маски.





Египетский археолог Мостафа Вазири является генеральным секретарем Высшего совета Египта по древностям.





Он говорит, что многие экспонаты будут демонстрироваться впервые.





«На этой выставке вы увидите уникальные экспонаты, которые никогда раньше не выставлялись в Египте, например, мумии животных. Мы увидим мумии кошек, мумию скарабея, мумию львенка 8-10 месяцев. Это было обнаружено всего пару лет назад. Вы увидите их на этой выставке».





Артефакты, возраст которых оценивается в 3300 лет , относятся к эпохе правления Рамзеса.





Фараон, более известный как Рамзес Великий, считается самым знаменитым фараоном в истории Египта: за время своего 66-летнего правления он привел египетское царство в золотую эру.





Г-н Вазири говорит, что древний правитель увековечил себя большим количеством памятников, чем любой другой король.





«Всякий раз, когда вы посещаете Египет, вы увидите Рамзеса Великого. Нижняя часть Египта, Каир, середина — куда бы вы ни прибыли, он повсюду король. Так что эта выставка, я думаю, будет важна для австралийских семей. Они запомнят это на всю оставшуюся жизнь».





Это крупнейшая культурная коллекция, которая будет привезена в Австралию за более чем десятилетие, с почти 200 артефактами времен правления Рамзеса, которые впервые будут выставлены в Сиднее.





Президент Австралийского музейного фонда Брайан Хартцер говорит, что доставить сюда экспонаты — задача не из простых.





«Это огромная выставка, мы должны привезти 180 объектов. Все они должны пройти через таможню, карантин и также должна быть обеспечена невероятная безопасность, потому что вы, наверное, никогда не видели золото, которое вы увидите на этой выставке. Так что меры безопасности вокруг этого будут очень серьезными, поэтому мы долго думали о том, как все это организовать».





На выставке также будут применять новейшие технические достижения, предлагая посетителям опыт виртуальной реальности.





Г-н Хартцер говорит, что станции виртуальной реальности оживят древний мир.





«В рамках выставки - вы, к примеру, садитесь в кресло виртуальной реальности и отправляетесь в путешествие по удивительным местам, зданиям, связанным с Рамзесом Великим. Вы сможете увидеть их в период расцвета, погулять по ним, как если бы вы реально были там».





Экспонаты выставки будут предоставлены Каирским музеем, а Сидней является одним из десяти городов мира, который получит эти древние сокровища.





Австралийский музей будет хранить предметы с ноября по май следующего года (18/11/23 по май 2024).



