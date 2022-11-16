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Косвенные последствия войны в Украине: Больший доступ к ресурсам и меньший контроль

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APTOPIX Russia Ukraine War

A wheat field burns after Russian shelling a few kilometers from the Ukrainian-Russian border in the Kharkiv region, Ukraine, Friday, July 29, 2022. Source: AP / Evgeniy Maloletka/AP/AAP Image

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Published 17 November 2022 at 8:54am
By Lera Shvets
Source: SBS
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Эколог Евгений Симонов в новом эпизоде короткой серии интервью о последствиях войны в Украине на окружающую среду.

Published 17 November 2022 at 8:54am
By Lera Shvets
Source: SBS
Available in other languages
Предыдущие интервью серии

Эколог о гражданском обществе во время войны в Украине: «Важно не только давление, но и разобщение»

Война и доступ к питьевой воде в Украине: «Это одна из самых острых проблем»

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