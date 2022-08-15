Украинцы в Австралии: новая виза и получение помощи

С 23 февраля федеральное правительство выдало более 6000 виз украинцам, спасающимся от войны.

Более 1700 человек уже прибыли в Австралию из Украины.

Сейчас они находятся здесь на 600-й визе и не имеют доступа к выплатам и медицинской помощи.

В четверг утром Министерство внутренних дел обновило сайт, предложив украинцам в Австралии заполнить онлайн-формы в рамках двухэтапного процесса принятия предложения правительства о трехлетней гуманитарной визе.

Первый этап включает в себя подачу заявления на получение визы подкласса 449 для гуманитарного пребывания перед подачей заявления на получение временной визы подкласса 786 по гуманитарным соображениям.

Украинцы, которым нужна помощь с размещением и общей информацией после прибытия в Австралию, могут посетить сайт www.ukrainians.org.au .

Волонтеры по всей Австралии принимают заявки на помощь и предоставляют поддержку украинцам в группе на Facebook "Допомога українцям / Помощь Украинцам / Help Displaced Ukrainians Australia" .

Волонтер, миграционный агент и представитель русско- и украиноязычной общин Австралии из Кернса Наташа Аренс рассказала, что помощь можно получить и в специальных организациях.

Сама она сотрудничает с организацией Centacare, которая предоставляет поддержку новоприбывшим в Кернсе и пригородах.