Украинцы в Австралии: новая виза и получение помощи

Australians help Ukrainians with documents in Cairns

Австралийцы помогают украинцам с оформлением документов в Кернсе. Source: Supplied by Natasha Arens

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МВД Австралии открыло возможность подачи на визу подкласса 449. Где получить помощь тем, кто пока находится в Австралии на 600-й визе?

  • С 23 февраля федеральное правительство выдало более 6000 виз украинцам, спасающимся от войны.
  • Более 1700 человек уже прибыли в Австралию из Украины.
  • Сейчас они находятся здесь на 600-й визе и не имеют доступа к выплатам и медицинской помощи.
  • В четверг утром Министерство внутренних дел обновило сайт, предложив украинцам в Австралии
    заполнить онлайн-формы
    в рамках двухэтапного процесса принятия предложения правительства о трехлетней гуманитарной визе.
  • Первый этап включает в себя подачу заявления на получение визы подкласса 449 для гуманитарного пребывания перед подачей заявления на получение временной визы подкласса 786 по гуманитарным соображениям.
  • Украинцы, которым нужна помощь с размещением и общей информацией после прибытия в Австралию, могут посетить сайт
    www.ukrainians.org.au
    .
  • Волонтеры по всей Австралии принимают заявки на помощь и предоставляют поддержку украинцам в группе на Facebook
    "Допомога українцям / Помощь Украинцам / Help Displaced Ukrainians Australia"
    .
  • Волонтер, миграционный агент и представитель русско- и украиноязычной общин Австралии из Кернса Наташа Аренс рассказала, что помощь можно получить и в специальных организациях.
  • Сама она сотрудничает с организацией Centacare, которая предоставляет поддержку новоприбывшим в Кернсе и пригородах.
  • Наташа Аренс призывает австралийцев помогать украинцам, а украинцев - предоставлять посильную помощь местным жителям.
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