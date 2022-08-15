Украинцы в Австралии: новая виза и получение помощи

- С 23 февраля федеральное правительство выдало более 6000 виз украинцам, спасающимся от войны.
- Более 1700 человек уже прибыли в Австралию из Украины.
- Сейчас они находятся здесь на 600-й визе и не имеют доступа к выплатам и медицинской помощи.
- В четверг утром Министерство внутренних дел обновило сайт, предложив украинцам в Австралии в рамках двухэтапного процесса принятия предложения правительства о трехлетней гуманитарной визе.
- Первый этап включает в себя подачу заявления на получение визы подкласса 449 для гуманитарного пребывания перед подачей заявления на получение временной визы подкласса 786 по гуманитарным соображениям.
- Украинцы, которым нужна помощь с размещением и общей информацией после прибытия в Австралию, могут посетить сайт .
- Волонтеры по всей Австралии принимают заявки на помощь и предоставляют поддержку украинцам в группе на Facebook .
- Волонтер, миграционный агент и представитель русско- и украиноязычной общин Австралии из Кернса Наташа Аренс рассказала, что помощь можно получить и в специальных организациях.
- Сама она сотрудничает с организацией Centacare, которая предоставляет поддержку новоприбывшим в Кернсе и пригородах.
- Наташа Аренс призывает австралийцев помогать украинцам, а украинцев - предоставлять посильную помощь местным жителям.
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