Разбираемся в отчете Австралийского бюро статистики по смертности от коронавируса в Австралии

Наш эксперт:

, исследователь Австралийского Национального университета. Татьяна – молекулярный биолог, биохимик, специалист в эпигенетике, нейрогенетике, много лет занимается лабораторными исследованиями клеточных процессов, следит за всей последней научной информацией по новому коронавирусу и вакцинам от COVID-19 и обладает достаточными научными знаниями, чтобы критически анализировать эту информацию, проверять достоверность ее источника и объяснять ее доступными словами на русском языке специально для наших слушателей.