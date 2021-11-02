Разбираемся в отчете Австралийского бюро статистики по смертности от коронавируса в Австралии

Information on deaths due to COVID-19 include deaths that occurred by 31 July 2021 and were registered by 30 September 2021 from ABS

Information on deaths due to COVID-19 include deaths that occurred by 31 July 2021 and were registered by 30 September 2021 Source: Source: Australian Bureau of Statistics, COVID-19 Mortality 28/10/2021

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На прошлой неделе Австралийское бюро статистики опубликовало отчет о смертности от коронавируса в Австралии. В отчете анализируется возраст умерших, пол, сопутствующие заболевания и даже страна рождения. И именно этот последний фактор был вынесен в заголовки многих новостных служб с формулировкой, что "люди, рожденные за пределами Австралии, умирают от коронавируса в два раза чаще". Так ли это? Мы попросили помочь проанализировать данные отчета исследователя АНУ, которой привычно работать с такого рода цифрами, доктора наук Татьяну Соболеву.

Наш эксперт: 
Татьяна Соболева – доктор наук
, исследователь Австралийского Национального университета. Татьяна – молекулярный биолог, биохимик, специалист в эпигенетике, нейрогенетике, много лет занимается лабораторными исследованиями клеточных процессов, следит за всей последней научной информацией по новому коронавирусу и вакцинам от COVID-19 и обладает достаточными научными знаниями, чтобы критически анализировать эту информацию, проверять достоверность ее источника и объяснять ее доступными словами на русском языке специально для наших слушателей.

Сам отчет можно посмотреть на
сайте Австралийского Бюро Статистики
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