Использование искусственного интеллекта для борьбы с лесными пожарами

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В то время как люди провожали 2019 год и встречали 2020-й, Джек Иган сражался за свой дом.





"Я знал, что если приму неверное решение, то я погибну".





Джек и его партнерша Кейт не пострадали.





Но их дом в городке Rosedale на юге Нового Южного Уэльса превратился в руины.





Как и дома многих людей, пострадавших от лесных пожаров Черного лета, которые унесли более 30 жизней.





Спустя почти три года люди достаривают новые дома на том же месте.





Но нависла угроза нового пожара.





"В тот день только в нашем регионе было потеряно 500 домов. Когда начнется очередной лесной пожар, мы будем знать, чего ожидать, если дела пойдут плохо."





И эксперты, такие как доктор Саймон Хемстра из Совета пожарной и аварийной службы Австралии, говорят, что недавняя дождливая погода тоже оказала влияние на то, каким будет этот летний сезон.





"То, к чему она привела, так это к очень большим объемам травы, потенциального горючего материала, и по мере того, как лето вступает в свои права, и у нас начинаются более засушливые дни, трава высыхает и становится для нас очень серьезной опасностью".





В сентябре этого года изменения в системе оценки пожарной опасности привели ее в единство по всей стране и объяснялись более чем на 10 разных языках.





Теперь пожарные службы заняты изучением того, как искусственный интеллект может помочь в их работе.





Снова говорит г-н Хемстра.





«Эта новая технология может значительно улучшить нашу способность тушить новые пожары, и чем меньше пожаров на местности, тем меньше вероятность того, что возгорания разрастутся до больших размеров и окажут сильное влияние, угрожая собственности и жизням».





Pano A-I, базирующаяся в Америке, является одной из нескольких компаний, которая занимается разработкой и внедрением в этой области технологии искусственного интеллекта.





При обнаружении возгорания информационный центр компании подтверждает и отправляет предупреждение в течение нескольких минут.





Пресс-секретарь Арвинд Сатьям говорит, что это может помочь службам во многих отношениях.





"У них гораздо больше видимости всего ландшафта, у них есть возможность исследовать окружающую среду, оценивать объемы горючего материала на местах, понимать после происшествия, как оно развивалось и что мы можем сделать лучше в следующий раз".





В настоящее время технология применяется в Нусе на севере Квинсленда и в районе Риверина в Новом Южном Уэльсе.





Говорит Клэр Стюарт — мэр Нусы.





"Прогрессивные технологии могут творить чудеса во многих областях, и это, безусловно, изменит правила игры в отношении предотвращения, тушения пожаров и смягчения их последствий."



