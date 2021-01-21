С юмором о серьезном: как известный русский актер стал героем новозеландской предвыборной кампании

Every Kiwi Vote Counts

Source: @Every Kiwi Vote Counts

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Мы поговорили с Трейси Ли, главным организатором кампании "Every Kiwi Vote Counts", в которой обыгрывается тема вмешательства русских в выборы, а также узнали мнения русскоязычных жителей Австралии и Новой Зеландии о ролике с участием русского актера.

Выборы в Новой Зеландии назначены на 17 октября, а с 30 сентября по 17 октября открыто голосование для граждан страны, находящихся за рубежом.

Именно на них направлена кампания 
"Every Kiwi Vote Counts"
 - "Каждый голос киви важен", эта инициатива принадлежит специалисту по бренд стратегиям, социологу Трейси Ли, которая сама, по ее признанию, более 15-ти лет прожила за границей и голосовала оттуда.

Лицом кампании стал русский актер под псевдонимом Виктор, который призывает граждан НЗ вмешаться (meddle)  в выборы, пока он не сделал это сам.

Все подробности - в нашем аудио-материале наверху страницы.

Ролики можно посмотреть на официальной странице 
Every Kiwi Vote Counts
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