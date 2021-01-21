С юмором о серьезном: как известный русский актер стал героем новозеландской предвыборной кампании

Выборы в Новой Зеландии назначены на 17 октября, а с 30 сентября по 17 октября открыто голосование для граждан страны, находящихся за рубежом.





Именно на них направлена кампания "Every Kiwi Vote Counts" - "Каждый голос киви важен", эта инициатива принадлежит специалисту по бренд стратегиям, социологу Трейси Ли, которая сама, по ее признанию, более 15-ти лет прожила за границей и голосовала оттуда.





Лицом кампании стал русский актер под псевдонимом Виктор, который призывает граждан НЗ вмешаться (meddle) в выборы, пока он не сделал это сам.





Все подробности - в нашем аудио-материале наверху страницы.



