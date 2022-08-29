Вакцинация детей младше 5 лет в Австралии стартует 5 сентября

COVID-19 VACCINATIONS FOR CHILDREN

Братья Луиза и Гарри Тейлор-Бишоп и сестры Оливия и Иви Курц позируют для фотографии после получения первой дозы вакцины в клинике вакцинации Kippa Ring Communication в Брисбене Source: AAP / RUSSELL FREEMAN/AAPIMAGE

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Национальная система эпиднадзора за заболеваниями сообщила о более чем 350 000 случаях заражения COVID-19 и восьми смертях от COVID-19 среди детей в возрасте до 5 лет в период с 1 декабря 2021 года по 17 июня 2022 года.

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