В Киеве в результате ракетного удара погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич

В Киеве в результате ракетного удара погибла журналистка Радио Свобода Вера ГиричPlay03:48Журналистка Вера Гирич Source: VERY HYRYCH/FACEBOOKGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.48MB) В результате обстрела жилого комплекса в Киеве погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. Россия ракетами обстреляла украинскую столицу, когда там находился Генсек ООН.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод