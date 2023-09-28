Новый премьер штата Виктория

JACINTA ALLAN SWEARING IN

Victoria’s new Premier Jacinta Allan is sworn in by the Governor of Victoria Professor Margaret Gardner Source: AAP / IAN CURRIE

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Новая эра лидерства началась в Виктории после неожиданной отставки Даниэла Эндрюса с главного поста. Джасинта Аллан получила единодушную поддержку своих коллег и стала второй женщиной-премьером штата

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Новый премьер штата Виктория

SBS Russian

28/09/202304:41
Джасинта Аллан когда-то была самой молодой из избранных женщин в парламент Виктории.

Теперь она является 49-м премьером штата.

"Меня избрали единогласно, поддержали единогласно мои коллеги из фракции, чтобы заменить фантастического Даниэла Андрюса в качестве лидера Викторианской парламентской лейбористской партии, и, в свою очередь, последовать по его стопам как премьера Виктории. Мы вскоре направимся в здание правительства."

Она вторая женщина, занимающая этот пост в Виктории.

До этой новой должности - член избирательного округа Bendigo East была назначена надзирателем за ключевыми проектами в области общественного транспорта и инфраструктуры.

К ним относятся Metro tunnel, the North-East link и работа по переделке надземных переходов по всему штату.

И эти проекты г-жа Аллан отметила особо, говоря о будущем.

"Я обещаю сообществу Виктории, что продолжу усердно работать, как делала каждый день будучи членом парламента, особенно в последние восемь лет. Мы усердно работали как правительство. Мы рализовывали крупную и сильную программу в сфере транспорта и инфраструктуры, где мы справлялись с большими и сложными проектами, от реализации которых мы не убегали. Но я также прихожу к этой роли с возможностью продолжить сильную программу реформ и также наметить будущее для штата. В ближайшие дни и недели я смогу сказать больше о приоритетах в области политики, которые я привнесу в эту роль."

Обращаясь к представителям средств массовой информации, новая премьер была окружена коллегами.

Бен Кэрролл, член от округа Niddrie, будет заместителем премьера.

Викки Уорд, член от Eltham, займет должность в министерстве.

Но хотя на пресс-конференции все дружно улыбались, на деле не наблюдалось такое единство.

Г-жа Аллан входит в состав левой фракции Даниэла Андрюса.

Ее называли абсолютным фаворитом с момента объявления о ее намерении претендовать на место во вторник (26 сентября).

Но г-н Кэрролл, который представляет правую фракцию Лейбористской партии, тоже бросил ей вызов.

Однако к полудню среды он поспешил оставить это в прошлом.

"Для меня большая гордость служить ей как заместитель премьера, и я с нетерпением жду, когда мы засучим рукава и примемся за работу. Мы очень хорошо сработались вместе, она как министр по транспорту и инфраструктуре, а я как министр по общественному транспорту. Как я уже сказал ранее, я знаю Джасинту уже более 20 лет, она не просто коллега, она друг. И я приступаю к работе."

Г-жа Аллан также имеет поддержку самой доминирующей политической фигуры в штате по сей день - премьера, которого она сменяет.

"Как я сказал вчера, это самая большая честь и привилегия в моей жизни, и мне грустно уходить, но в то же время я знаю, что это правильно. Пришло время - время для кого-то другого. Я не мог бы быть более счастлив, что мои коллеги единогласно поддержали и выбрали Джасинту Аллан 49-м премьером. Она всегда усердно трудилась для людей Виктории, и она всегда будет делать это."

Наверняка можно ожидать много схожего в политике правительства Эндрюса и правительства Аллан.

Но нет сомнений в том, что началась новая эра политического лидерства в штате.
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