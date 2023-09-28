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LISTEN TO Новый премьер штата Виктория SBS Russian 28/09/2023 04:41 Play

Джасинта Аллан когда-то была самой молодой из избранных женщин в парламент Виктории.





Теперь она является 49-м премьером штата.





"Меня избрали единогласно, поддержали единогласно мои коллеги из фракции, чтобы заменить фантастического Даниэла Андрюса в качестве лидера Викторианской парламентской лейбористской партии, и, в свою очередь, последовать по его стопам как премьера Виктории. Мы вскоре направимся в здание правительства."





Она вторая женщина, занимающая этот пост в Виктории.





До этой новой должности - член избирательного округа Bendigo East была назначена надзирателем за ключевыми проектами в области общественного транспорта и инфраструктуры.





К ним относятся Metro tunnel, the North-East link и работа по переделке надземных переходов по всему штату.





И эти проекты г-жа Аллан отметила особо, говоря о будущем.





"Я обещаю сообществу Виктории, что продолжу усердно работать, как делала каждый день будучи членом парламента, особенно в последние восемь лет. Мы усердно работали как правительство. Мы рализовывали крупную и сильную программу в сфере транспорта и инфраструктуры, где мы справлялись с большими и сложными проектами, от реализации которых мы не убегали. Но я также прихожу к этой роли с возможностью продолжить сильную программу реформ и также наметить будущее для штата. В ближайшие дни и недели я смогу сказать больше о приоритетах в области политики, которые я привнесу в эту роль."





Обращаясь к представителям средств массовой информации, новая премьер была окружена коллегами.





Бен Кэрролл, член от округа Niddrie, будет заместителем премьера.





Викки Уорд, член от Eltham, займет должность в министерстве.





Но хотя на пресс-конференции все дружно улыбались, на деле не наблюдалось такое единство.





Г-жа Аллан входит в состав левой фракции Даниэла Андрюса.





Ее называли абсолютным фаворитом с момента объявления о ее намерении претендовать на место во вторник (26 сентября).





Но г-н Кэрролл, который представляет правую фракцию Лейбористской партии, тоже бросил ей вызов.





Однако к полудню среды он поспешил оставить это в прошлом.





"Для меня большая гордость служить ей как заместитель премьера, и я с нетерпением жду, когда мы засучим рукава и примемся за работу. Мы очень хорошо сработались вместе, она как министр по транспорту и инфраструктуре, а я как министр по общественному транспорту. Как я уже сказал ранее, я знаю Джасинту уже более 20 лет, она не просто коллега, она друг. И я приступаю к работе."





Г-жа Аллан также имеет поддержку самой доминирующей политической фигуры в штате по сей день - премьера, которого она сменяет.





"Как я сказал вчера, это самая большая честь и привилегия в моей жизни, и мне грустно уходить, но в то же время я знаю, что это правильно. Пришло время - время для кого-то другого. Я не мог бы быть более счастлив, что мои коллеги единогласно поддержали и выбрали Джасинту Аллан 49-м премьером. Она всегда усердно трудилась для людей Виктории, и она всегда будет делать это."





Наверняка можно ожидать много схожего в политике правительства Эндрюса и правительства Аллан.



