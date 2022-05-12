Виктория рассматривает законопроект, запрещающий нацистский символ ненависти

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Виктория может стать первой австралийской юрисдикцией, которая запретит публичную демонстрацию нацистской свастики.





Правительство штата Виктория на этой неделе внесло в парламент законопроект, согласно которому намеренное публичное демонстрирование этого символа ненависти будет считаться уголовным преступлением.





Ожидается, что законопроект будет принят с двухпартийной поддержкой.





Генеральный прокурор Виктории Жаклин Саймс говорит, что нацистская свастика является травмирующей для еврейской общины штата.







«Мы знаем, что это символ ненависти и разделения. Он пропагандирует антисемитизм и ненависть ко многим сообществам. И то сообщение, которое он посылает, является невероятно травмирующим и разрушительным».







Человек, который намеренно демонстрирует нацистскую свастику на публике, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 12 месяцев, штрафу в размере 22 000 долларов или тому и другому.





"Есть соответствующие исключения для музеев, сектора образования, исторических фильмов и т. д. У нас возникли некоторые трудности с применением этого правила к онлайн-форумам, поэтому оно не будет применяться к онлайн-публикациям. Будет также возможность продолжать торговать памятными вещами, но вы должны закрывать символ, если вещи были выставлены на всеобщее обозрение".





Председатель комиссии против оскорбления и дискредитации Дивир Абрамович в течение последних пяти лет призывал все австралийские юрисдикции запретить публичное демонстрирование нацистской свастики.





Он говорит, что правительство Виктории делает монументальный первый шаг.





«Это воодушевляющий и триумфальный момент для каждого жителя Виктории. И это просто громовой удар в солнечное сплетение неонацистского движения здесь, в Виктории, представители которого больше всего на свете любят отправлять таких как я людей в газовые камеры».





Группа общественной безопасности зафиксировала 38-процентный рост антисемитских инцидентов по всей Австралии за последний год.





Г-н Абрамович говорит, что в Виктории наблюдается настоящая «эпидемия» нацистской свастики.





«Не проходит и дня, чтобы мы не увидели это в виде граффити или в Интернете, или не увидели бы, как его рассылают по почте или по емейлу. Неонацисты использовали нацистскую свастику в качестве оружия и для переживших Холокост - видеть нацистскую свастику, граффити, вандализм, это так же страшно, как если бы вам угрожали оружием».





Новый Южный Уэльс готовит свои собственные законы после того, как они были единогласно рекомендованы после парламентского расследования в феврале.





Г-н Абрамович надеется, что законодательные изменения в Виктории подстегнут к действию и другие штаты.





«Сейчас настал момент, будь то либеральное правительство или лейбористское правительство, они должны присоединиться к нам. Часы тикают».







Президент Совета еврейской общины Виктории Даниэль Агион считает, что у закона есть широкая общественная поддержка.





«Недавний опрос Gandel Holocaust показал, что 80 процентов населения в целом выступают за запрет нацистских символов ненависти».





Само слово «свастика» происходит от санскритского «svastika», что означает «счастье» или «благоденствие». Санскритский символ свастики имеет культурное и историческое значение для буддийских, индуистских и джайнских религиозных общин.





Генеральный прокурор признает, что это важный символ их веры.





«Они размещают его в своих домах, в своих храмах, в автомобилях. Они носят одежду с этим символом. Законодательство ясно дает понять, что этот символ никак не попадает под это законодательство».





По законопроекту были проведены консультации с представителями буддийской, индуистской, джайнской и иудейской конфессий.





Даниэль Агион считает, что такой межкультурный подход привел к правильному результату.





«И мы считаем, что этот закон устанавливает справедливый баланс между запретом символа, который является символом ненависти, предназначенным для создания страха в еврейской общине в целом, с одной стороны, и, с другой стороны, правом тех, кто верит и культурных групп гордо и безопасно исповедовать свою религию и демонстрировать свои символы».





Закон вступит в силу через год после его принятия, чтобы дать время провести образовательную кампанию с целью повышения осведомленности о важности символа для буддийских, индуистских и джайнских общин и его отличии от нацистской свастики.





«Люди иногда путают их символ с нацистским символом ненависти, и им приходится объяснять своим соседям или друзьям: «Нет, нет, это наш символ». Так что они действительно поддерживают эту общую образовательную кампанию для своих религиозных групп».





Генеральный прокурор говорит, что в будущем законодательство может быть расширено, чтобы охватить другие символы ненависти, такие как S-S Lightning Bolts - две параллельные молнии.





«Мы будем рассматривать такие шаги в каждом конкретном случае. Я думаю, мы увидим, как будет работать этот закон. Но если люди начнут обращаться к другим символам ненависти, чтобы обойти закон, продолжать попытки вызвать ненависть и разделение, это то, на что обязательно будет обращено внимание».





Законопроект будет обсуждаться в палате представителей на следующей неделе.











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