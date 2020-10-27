Виктория Валикова: о благотворительности, клиниках в Гватемале и усыновлении в России

Виктория несколько лет работала доктором в Гватемале, Гондурасе и на Гаити, а потом вместе с Кариной Башаровой они основали некоммерческий проект , чтобы начать строительство первой клиники для нуждающихся.
В интервью мы поговорили о том, как врач-инфекционист из Уфы оказалась в Гватемале, о ее браке с американцем и о совместных планах по усыновлению, которым не помешала даже беременность Виктории.
Вика поделилась подробностями процесса сбора документов для усыновления в России, рассказала обо всех подводных камнях и о том, как можно их обойти, если вы давно уже живете за границей.