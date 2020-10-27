Виктория Валикова: о благотворительности, клиниках в Гватемале и усыновлении в России

Victoria Valikova, Health&Help

Victoria Valikova, Health & Help Source: Instagram @married.my.enemy

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Виктория Валикова, врач из Уфы, известная своей благотворительной работой, рассказала о строительстве бесплатных клиник в Гватемале, о знакомстве с мужем-американцем, а также поделилась личным опытом усыновления в России.

Виктория несколько лет работала доктором в Гватемале, Гондурасе и на Гаити, а потом вместе с Кариной Башаровой они основали некоммерческий проект 
Health&Help
, чтобы начать строительство первой клиники для нуждающихся.

В интервью мы поговорили о том, как врач-инфекционист из Уфы оказалась в Гватемале, о ее браке с американцем и о совместных планах по усыновлению, которым не помешала даже беременность Виктории.

Вика поделилась подробностями процесса сбора документов для усыновления в России, рассказала обо всех подводных камнях и о том, как можно их обойти, если вы давно уже живете за границей.
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