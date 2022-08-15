Правительство Виктории запускает стратегию для привлечения новых специалистов в перегруженный сектор поддержки психического здоровья

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Два года локдаунов, дистанционного обучения и длительных периодов изоляции от семьи и друзей из-за COVID-19 стали тяжелым бременем для многих.





Это привело к тому, что в этом году на горячие линии поддержки психического здоровья в Австралии поступило рекордное количество обращений.





"Kids Helpline call, use as needed and fade underneath".





Всего за четыре недели в службу Lifeline поступило более 96 000 звонков, что на 33 процента больше, чем до пандемии.





По данным службы Kids Helpline, количество обращений за помощью выросло почти на 17%, при этом служба Beyond Blue также принимает на 20% больше обращений.





Сектор уже находился под давлением и до COVID: согласно отчету королевской комиссии о состоянии системы психического здоровья Виктории, сотрудники сектора хронически перегружены, и тысячи людей ежегодно не получают доступа к помощи, в которой они нуждаются.





Министр психического здоровья штата Виктория Джеймс Мерлино говорит, что, учитывая, что последствия COVID-19, вероятно, будут долгосрочными, правительство намерено действовать и начать с привлечения специалистов.





"Королевская комиссия не только обнажила, насколько поломана наша система психического здоровья, но и дала нам план, как мы можем ее восстановить. Но когда мы приступаем к действию и выполнению рекомендаций королевской комиссии для восстановления нашей системы психического здоровья, речь идет о людях. Речь идет об инвестировании в людей, которые заботятся о нас, когда мы наиболее уязвимы".





Он говорит, что немедленные инвестиции в размере 41 миллиона долларов пойдут на найм более 350 ключевых специалистов в области психического здоровья.





"Мы говорим об окупационных терапевтах, социальных работниках, регистраторах в области психиатрии, и повторяю, эти люди начнут работу в январе следующего года".





Люди, которые уже заняты в этом секторе, поприветствовали это объявление.





Преподаватель психического здоровья Шайна Серельсон - одна из них.





"Настало время внедрить изменения или рекомендации в королевской комиссии и ввести эти новые роли. Единственный способ обеспечить доступный уход и улучшить уход за людьми, получающими доступ к услугам, - это располагать временем, которое можнотпровести с ними. Так что определенно новые сотрудники будут очень кстати".





Профессор Патрик МакГорри, названный австралийцем года в 2010 году за его услуги в области поддержки психического здоровья молодежи, также приветствовал новости о финансировании.





«Я рад это видеть, потому что после решения королевской комиссии риск номер один для упсшеной реформы - это недостаток рабочей силы. И приятно видеть, что правительство принимает активные меры для решения этой проблемы. Нам отчаянно не хватает квалифицированных кадров и сострадательных работников в секторе психического здоровья. Те, кто был на передовой в последние пару лет, испытывали большую нагрузку и нуждаются в подкреплении».





Но не все так воодушевлены, и указывают на медленные действия правительства.





Официальный представитель оппозиции в области здравоохранения Виктории Джорджи Крозье говорит, что правительство не спешит реагировать на проблему, созданию которой само и поспособствовало.





"Это правительство пытается наверстать упущенное. Кризис психического здоровья наблюдался еще до COVID, он только усугубился из-за продолжительных локдаунов, и, конечно же, это повлияло на детей в школах, на их семьи и их сообщества".





Профессор МакГорри говорит, что уже догое время было понятно, что психическому здоровью слишком часто не уделяют внимания, несмотря на его важность на людей и общества в целом.





И пандемия только способствовала ухудшению существующей проблемы.





"Влияние на здоровье общества в 4 раза выше из-за проблем с психическим здоровьем, чем от COVID, хотите верьте, хотите нет. У нас были такие отважные, но очень истощенные сотрудники, которые пытались справиться с этим, сталкиваясь с неразрешимой проблемой ежедневно - выбирая, кого лечить, а от кого отвернуться. Поэтому мы должны быстро увеличить и поддерживать штат работников в будущем, если мы хотим, чтобы реформы королевской комиссии были успешными".









