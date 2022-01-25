Опрос: Австралийское и советское детство

Опрос: Австралийское и советское детствоPlay09:32 Source: Lera ShvetsGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.08MB) Слушатели рассказали SBS Russian, чем их советское детство отличалось от детства их детей в Австралии.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод