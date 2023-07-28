Washington Post: Путин был «парализован» во время мятежа Пригожина

A man in camouflage clothes and a helmet army uniform

Yevgeny Prigozhin is the owner of the Wagner Group. Source: AP / Prigozhin Press Service

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История вокруг военного бунта в России обрастает новыми подробностями. Журналисты Washington Post выяснили, что в Кремле могли знать о планах Евгения Пригожина за 2-3 дня до его «марша на Москву», но решили ничего не предпринимать.

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