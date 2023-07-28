Washington Post: Путин был «парализован» во время мятежа Пригожина

Washington Post: Путин был «парализован» во время мятежа ПригожинаPlay04:34Yevgeny Prigozhin is the owner of the Wagner Group. Source: AP / Prigozhin Press ServiceGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.99MB) История вокруг военного бунта в России обрастает новыми подробностями. Журналисты Washington Post выяснили, что в Кремле могли знать о планах Евгения Пригожина за 2-3 дня до его «марша на Москву», но решили ничего не предпринимать.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод