Выставить свои работы впервые: Какие есть варианты для художников в Австралии?

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Irina Kozyrevitch preparing for her first solo exhibition at the Shop Gallery, Glebe, NSW

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Художница Ирина Козыревич из Сиднея поделилась советами для тех, кто никогда не выставлял свои работы и не знает, с чего начать. От сотрудничества с галереями до участия в арт-шоу — Ирина рассказала про разные доступные варианты.

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