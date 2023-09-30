Выставить свои работы впервые: Какие есть варианты для художников в Австралии?Play13:45Irina Kozyrevitch preparing for her first solo exhibition at the Shop Gallery, Glebe, NSWGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.59MB) Художница Ирина Козыревич из Сиднея поделилась советами для тех, кто никогда не выставлял свои работы и не знает, с чего начать. От сотрудничества с галереями до участия в арт-шоу — Ирина рассказала про разные доступные варианты.READ MOREARTYСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesПрограмма SBS Russian — эфир от 30.09.2023Новости SBS на русском языке — 30.09.2023Дайджест о событиях вокруг войны России в УкраинеЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее