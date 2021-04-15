"Мы начинаем строить самый большой телескоп в мире!" - астроном Слава Китаев

Composite image of the SKA-Low telescope in Western Australia.

Composite image of the SKA-Low telescope in Western Australia. Source: SKAO, ICRAR

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Правительство Австралии анонсировало выделение 387 миллионов долларов на проект по строительству крупнейшего в мире радиотелескопа SKA. Мы связались с главным техническим директором Австралийского центра обработки данных SKA Славой Китаевым, чтобы узнать для вас все подробности этого проекта.

В интервью мы обсудили:

  • Что означает аббревиатура SKA
  • Как будет распределено финансирование ($64,4 млн пойдут на создание центра обработки данных)
  • Сколько рабочих мест будет создано для постройки телескопа и работы с ним
  • Почему для обработки данных с этого телескопа нужен супер-мощный компьютерный центр
  • Есть ли какой-то вред окружающей природе и местным жителям от телескопа
  • Почему астрономы используют вместо новогодних елок старые антенны телескопа
  • Почему телескоп надо защищать от кроликов
  • Каких открытий нам ждать
  • Как спится по ночам астроному Славе Китаеву на пороге таких удивительных открытий.
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