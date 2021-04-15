"Мы начинаем строить самый большой телескоп в мире!" - астроном Слава Китаев

В интервью мы обсудили:





Что означает аббревиатура SKA

Как будет распределено финансирование ($64,4 млн пойдут на создание центра обработки данных)

Сколько рабочих мест будет создано для постройки телескопа и работы с ним

Почему для обработки данных с этого телескопа нужен супер-мощный компьютерный центр

Есть ли какой-то вред окружающей природе и местным жителям от телескопа

Почему астрономы используют вместо новогодних елок старые антенны телескопа

Почему телескоп надо защищать от кроликов

Каких открытий нам ждать