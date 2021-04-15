"Мы начинаем строить самый большой телескоп в мире!" - астроном Слава Китаев

В интервью мы обсудили:
- Что означает аббревиатура SKA
- Как будет распределено финансирование ($64,4 млн пойдут на создание центра обработки данных)
- Сколько рабочих мест будет создано для постройки телескопа и работы с ним
- Почему для обработки данных с этого телескопа нужен супер-мощный компьютерный центр
- Есть ли какой-то вред окружающей природе и местным жителям от телескопа
- Почему астрономы используют вместо новогодних елок старые антенны телескопа
- Почему телескоп надо защищать от кроликов
- Каких открытий нам ждать
- Как спится по ночам астроному Славе Китаеву на пороге таких удивительных открытий.
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