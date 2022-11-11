SBS на русском языкеOther ways to listen "Мы помогаем мамочкам поменять роль и решить, куда пойти работать и как этого достичь"Play08:22SBS на русском языкеOther ways to listen Photo by Evgenia VinogradovaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.66MB)Published 11 November 2022 at 11:14amBy Victoria StankeevaSource: SBSAvailable in other languages Интервью с основательницей проекта для мам в Австралии «Я готова на работу» Евгенией Виноградовой.Published 11 November 2022 at 11:14amBy Victoria StankeevaSource: SBSAvailable in other languagesПохожие темы:Советы по выбору фото для LinkedIn при поиске работы в АвстралииСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. AdvertisementЧитайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesКомпозитор из Мельбурна Миша Думнов - о своей премьере в ЧилиНовости SBS на русском языке - 11.11.2022Пчелы находятся в состоянии стресса, а мы полагаемся на них в обеспечении рационаШахматные новости Австралии и мира от Леонида Сандлера