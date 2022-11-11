SBS на русском языке

"Мы помогаем мамочкам поменять роль и решить, куда пойти работать и как этого достичь"

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Photo by Evgenia Vinogradova

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Published 11 November 2022 at 11:14am
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Available in other languages

Интервью с основательницей проекта для мам в Австралии «Я готова на работу» Евгенией Виноградовой.

Published 11 November 2022 at 11:14am
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Available in other languages
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