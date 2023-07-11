Зов природы: Мы уехали из города и уже полтора года живем в палатке на острове в Южной Австралии

Семья Линовских — Юлия с мужем, их дочь и два кота — живут на острове уже полтора года. За это время они смогли провести к своему участку дорогу, три раза переоборудовали базовый лагерь и сейчас находятся в процессе организации ретрита для гостей.
Юлия объясняет, что электричество семья вырабатывает от солнечных батарей. Вода для кухни и душа собирается в бак. Питьевую воду пока приходится покупать в баллонах в магазине.
Arriving at the island
Семья также уже организовала биотуалет, который перерабатывает содержимое в компост. Сейчас почти завершено строительство душевых и ванной.
Yulia Linovskaya tells SBS Russian, that the family had to set up their kitchen tent several times. The kitchen amenities are powered by solar panels.
Юлия с мужем также построили «горячий источник» — несколько бочек, подключенных к камину, в которых можно согреваться зимними вечерами.
The family has also built a hot tub — rather a hot barrell — for the chilly winter nights.
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