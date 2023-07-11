Зов природы: Мы уехали из города и уже полтора года живем в палатке на острове в Южной Австралии

Семья Линовских — Юлия с мужем, их дочь и два кота — живут на острове уже полтора года. За это время они смогли провести к своему участку дорогу, три раза переоборудовали базовый лагерь и сейчас находятся в процессе организации ретрита для гостей.



Arriving at the island Юлия объясняет, что электричество семья вырабатывает от солнечных батарей. Вода для кухни и душа собирается в бак. Питьевую воду пока приходится покупать в баллонах в магазине.



Yulia Linovskaya tells SBS Russian, that the family had to set up their kitchen tent several times. The kitchen amenities are powered by solar panels. Семья также уже организовала биотуалет, который перерабатывает содержимое в компост. Сейчас почти завершено строительство душевых и ванной.



The family has also built a hot tub — rather a hot barrell — for the chilly winter nights. Юлия с мужем также построили «горячий источник» — несколько бочек, подключенных к камину, в которых можно согреваться зимними вечерами.





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