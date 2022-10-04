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"Хотим дать работу приехавшим украинцам": в Сиднее открывается новое украинское кафе-ресторан "Мавка"

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Photo by Oleg Sutulov

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Published 5 October 2022 at 9:23am, updated 5 October 2022 at 9:25am
By Victoria Stankeeva
Source: SBS

Интервью с владельцем кафе-ресторана украинской кухни "Мавка" Олегом Сутуловым.

Published 5 October 2022 at 9:23am, updated 5 October 2022 at 9:25am
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Олег рассказал о том, что идея открыть кафе украинской кухни у него родилась давно, но он не был уверен, что у австралийцев будет интерес к этой малоизвестной кухне.

После начала войны 24 февраля 2022, когда в Австралию прибыло много вынужденных переселенцев из Украины, его семья решила реализовать эту идею, пригласив на работу женщин, недавно приехавших из Украины. Ремонтировали помещение всей семьей.

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Photo by Oleg Sutulov

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Открытие кафе-ресторана, по словам Олега, планируется на конец октября. Кафе "Мавка" расположено по адресу: 6 Waitara Avenue, Waitara 2077
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