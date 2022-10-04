"Хотим дать работу приехавшим украинцам": в Сиднее открывается новое украинское кафе-ресторан "Мавка"

Олег рассказал о том, что идея открыть кафе украинской кухни у него родилась давно, но он не был уверен, что у австралийцев будет интерес к этой малоизвестной кухне.





После начала войны 24 февраля 2022, когда в Австралию прибыло много вынужденных переселенцев из Украины, его семья решила реализовать эту идею, пригласив на работу женщин, недавно приехавших из Украины. Ремонтировали помещение всей семьей.





Photo by Oleg Sutulov



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