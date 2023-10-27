Обзор новостей недели SBS на русском языке — 28.10.2023

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Главные новости Австралии и мира за неделю (22 - 28 октября).

Key Points
  • Microsoft инвестирует 5 миллиардов долларов в расширение своего присутствия в Австралии;
  • Представитель ООН заявил, что ситуация в секторе Газа критическая, назвав ее «политической и гуманитарной катастрофой»;
  • Родственники похищенных израильтян провели митинг с требованием добиться их немедленного освобождения;
  • Минобороны США объявило о новых поставках вооружений в Украину.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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