Системы оповещения о чрезвычайных ситуациях: Какие есть в Австралии и что важно предпринимать?

Highlights Цветовой Рейтинг пожарной опасности и Cистема аварийного оповещения похожи.

Рейтинг пожарной безопасности предназначен для оценки, насколько опасен возможный пожар.

Система аварийного оповещения используется для описания серьезности чрезвычайной ситуации, которая уже разворачивается.

В декабре 2019 года Австралия попала в заголовки новостей всего мира из-за катастрофических лесных пожаров, опустошивших страну во время «черного лета».





Всего через несколько недель после того, как пламя сожгло обширные участки земли, некоторые из тех же населенных пунктов, пострадавших от пожаров, оказались под водой, поскольку из-за сильных дождей и штормов речные сети вышли из берегов.





Роб Уэбб — генеральный директор Национального совета пожарных и аварийно-спасательных служб Австралии. Он говорит, что более 30 служб экстренной помощи штатов и территорий в стране работали вместе, чтобы найти скоординированный подход к подготовке и реагированию на увеличивающуюся частоту и серьезность стихийных бедствий.





«Климат меняется, и мы сталкиваемся с растущим количеством чрезвычайных ситуаций».



Стихийные бедствия происходят друг за другом и происходят на обширных территориях, и поэтому нам все чаще приходится делиться межграничными ресурсами. Роб Уэбб, генеральный директор Национального совета пожарных и аварийно-спасательных служб Австралии

Source: AAP Рейтинг пожарной опасности и Cистема аварийного оповещения похожи, но используются на разных этапах. Рейтинг пожарной безопасности предназначен для пожарной готовности.





Система аварийного оповещения о чрезвычайных ситуациях используется для описания серьезности чрезвычайной ситуации или инцидента, который уже разворачивается.Эта система используется для многих типов стихийных бедствий, а не только для пожаров.



Какие есть уровни пожарной опасности и что они означают?

Рейтинг пожарной безопасности определяет, насколько вероятно возникновение пожара и насколько он будет сильный, в зависимости от сложившихся погодных условий и условий окружающей среды.





Фиона Данстан — национальный менеджер по взаимодействию с общественностью Бюро метеорологии (BOM). Она объясняет, что рейтинг пожарной опасности указывает вам, насколько вы должны быть готовы.





«Рейтинг пожарной опасности предназначен специально для пожарной готовности. Предположим, в предстоящий день будет довольно жарко и ветрено, а дождя давно не было, и трава и растительность — достаточно сухие. Отсюда мы определяем класс пожарной опасности. В таком случае мы говорим, что надо принять меры, чтобы подготовиться на случай лесного пожара».





Четыре цвета разных уровней опасности означают:



Умеренная (Moderate) зеленого цвета: Время «планировать и готовиться» Высокая (High) желтого цвета: Будьте готовы действовать Экстремальная (Extreme) оранжевого цвета: Необходимо действовать немедленно, чтобы защитить свою жизнь и имущество Катастрофическая (Catastrophic) красного цвета: Необходимо немедленно покинуть зону риска, чтобы выжить

Во время Умеренного и Высокого рейтингов сообществам рекомендуется искать информацию о погодных условиях и оставаться на связи со своими местными службами экстренной помощи для получения обновлений.





«Экстремальный» уровень означает, что вы должны действовать немедленно, согласно своему заранее подготовленному плану, чтобы защитить свою жизнь и имущество. «Катастрофическая» или красная категория означает, что пожарным уже не удастся контролировать пожар, и вам необходимо немедленно эвакуироваться, чтобы выжить.



«Экстремальный» уровень означает, что вы должны понимать, что вы будете делать дальше — оставаться на месте или переезжать в более безопасное место» — объясняет г-н Уэбб.





Он добавляет, что план выживания при лесном пожаре и то, как вы будете реагировать, будут зависеть от ваших конкретных обстоятельств. В то время как некоторые из наиболее населенных районов Австралии подвержены пожарам в жаркие месяцы, в других частях страны, например на севере, пожары случаются зимой.



Strong winds fan Vic bushfires. Source: AAP «Это будет зависеть от обстоятельств: где находится ваша собственность, насколько хорошо она подготовлена. Если вы получаете “экстремальный” прогноз и находитесь в районе, подверженном лесным пожарам, именно здесь вы должны понимать собственный план выживания при лесном пожаре, а затем предпринимать соответствующие действия».





Элизабет Гох — волонтер в пожарной службе Нового Южного Уэльса . Она говорит, что понимание этих предупреждений жизненно важно, так как часто спасателям приходится помогать тем, кто не эвакуировался вовремя.





«Мы часто сталкиваемся с тем, что люди не уходят вовремя из зоны опасности из-за того, что, не понимают предупреждений. Это в итоге отвлекает ресурсы от пожаротушения — потому что нам нужно тогда заботиться о людях, пытающихся выбраться из этих опасных ситуаций».



Natural disasters in Australia Source: AAP

Австралийская система предупреждения о чрезвычайных ситуациях

Австралийская система предупреждения о чрезвычайных ситуациях используется для описания серьезности чрезвычайной ситуации или инцидента, который уже разворачивается. Эта система используется для многих типов стихийных бедствий, а не только для пожаров.





«Австралийская система оповещения предназначена для многих типов опасностей — наводнения, пожары, циклоны» — добавляет г-жа Данстан.



Эта система определяет уровень угрозы жизням людей и их домам во время уже происходящей чрезвычайной ситуации. Фиона Данстан, AFSM

Examples of the three-tiered Australian Warning levels. Австралийская система предупреждения о чрезвычайных ситуациях имеет три категории, каждая также отмеченная своим цветом.





При возникновении лесного пожара или другой опасности срабатывает трехуровневая австралийская система оповещения.



Совет (Advice) желтого цвета: Чрезвычайная ситуация началась, но непосредственной опасности жизни пока нет. Смотри и действуй (Watch and Act) оранжевого цвета: Условия меняются, опасность возрастает, и вы должны принять меры, чтобы защитить себя и свою семью. Экстренное предупреждение (Emergency Warning) красного цвета: Вы в опасности, а любое промедление ставит под угрозу вашу жизнь.

Г-жа Данстан говорит, что то, как вы должны реагировать на каждое предупреждение, также зависит от типа чрезвычайной ситуации.





В случае наводнения или пожара может потребоваться эвакуация людей. Однако, если опасность связана с сильной жарой или градом, вам, возможно, придется искать укрытие.



Г-жа Данстан добавляет, что важно заранее знать, как вы и ваша семья должны реагировать. Она советует заранее обсудить ряд вопросов, чтобы вся семья понимала план действий в случае третьего (красного) уровня чрезвычайной ситуации.



Куда мы будем эвакуироваться?

Что мы возьмем с собой?

Как мы будем эвакуировать детей, а также, если есть, домашних животных?

Г-н Уэбб говорит, что важно заранее связаться с местными аварийно-спасательными службами, чтобы узнать о типах опасностей, которые могут возникнуть в вашем районе.



Бывают ли у вас наводнения? Или бури? Или пожары? Поймите риски, которые могут возникнуть, и узнайте, что вы можете сделать, чтобы уменьшить эти риски. Это самое важное. Роб Уэбб, генеральный директор, Национальный совет пожарных и аварийно-спасательных служб

«Это требует небольших затрат времени, но понимание опасностей в своем районе могут фактически спасти вашу жизнь в будущем» — добавляет г-н Уэбб.



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