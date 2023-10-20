Во что вам на самом деле обходятся азартные игры?

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Gambling или увлечение азартными играми влияет по-разному на разных людей.





Для одних - это просто финансовое влияние, но для других игроков - это гораздо больше, чем просто доллары.





Доктор Кристофер Хант, старший клинический психолог отделения организации по борьбе с азартными играми GambleAware Центрального Сиднея, говорит, что люди должны чаще задумываться обо всех потерях от азартных игр.





"Мы хотим, чтобы люди отошли на шаг назад и увидели полную картину влияния азартных игр и подумали, сколько это стоит им не только в финансовом отношении, но также в отношении их психического и физического здоровья, влияния на работу и проблемы в семье".





Зависимость от азарных игр - это серьезная социальная проблема в Австралии, влияющая на здоровье и благополучие многих людей и их семей.





Австралийцы теряют около 25 миллиардов долларов в азартных играх каждый год, что является самыми высокими потерями на душу населения в мире.





Опрос Австралийского центра по исследованию влияния азартных игр показал, что 73 процента взрослых австралийцев хотя бы раз тратили деньги на азартные игры за период в 12 месяцев до марта, и 38 процентов делали ставки как минимум раз в неделю.





Также было выявлено, что среди тех, кто играл в азартные игры, почти половина, около 46 процентов, были признаны находящимися в зоне риска попадания в игровую зависимость.





Психолог-консультант Gamble Aware Элис Рассел говорит, что финансовое влияние азартных игр может быть экстремально высоким.





"Они оказывают огромное воздействие на жизни людей, что может привести к потере дома, потому что они отдают предпочтение азартным играм вместо оплаты аренды или коммунальных услуг. Это сильно разнится от человека к человеку, и часто развивается медленно, когда люди обнаруживают, что тратят все больше на азартные игры. По мере того, как они все больше увлекаются, они могут начать занимать деньги, чтобы покрывать базовые расходы. Затем начинают пропускать оплату аренды или коммунальные платежи, и вот уже они находятся на грани выселения, или их начинают преследовать коллекторы".





Также доктор Хант отмечает, что угроза от злоупотребления азартными играми - далеко не только финансовые потери.





"Очевидно, азартные игры могут иметь разрушительное финансовое воздействие на людей. Но помимо этого, они также могут оказывать другое влияние. Люди могут отвлекаться на работе или отставать в учебе, потому что они тратят время и деньги на азартные игры. Это может вызвать напряжение в отношениях с близкими, членами семьи, партнерами; и это может повлиять на их психическое здоровье, так как они могут испытывать депрессию, тревожность и стресс, и, возможно, даже на их физическое здоровье, если они не питаются правильно, их сон страдает, и они не могут соблюдать предписания доктора".





Тим Костелло, главный защитник Альянса по реформе сектора азартных игр, говорит, что азартные игры в настоящее время являются самой большой проблемой общественного здоровья в Австралии.





"Мы занимаем первое место в мире по потерям от азартных игр - на 40 процентов больше, чем нация, которая идет за нами в этом рейтинге. И если вы задаетесь вопросом, почему, то это из-за наших самой безответственной политики; 75 процентов всех игровых автоматов мира в клубах и пабах находятся здесь, в Австралии. В большинстве других мест мира игровые автоматы находятся в казино, это азартные игры для специальных случаев, вы должны специально пойти туда. Здесь они на каждом углу, и они всегда открыты, и люди, может, даже не собирались играть, они собирались по магазинам. Но у них осталось еще полчаса парковки и они поддались соблазну сыграть. Так что азартные игры - это наша наибольшая проблема общественного здоровья".





Азартные игры влияют не только на самого игрока, но и на его семью и другие социальные связи.





Исследования показывают, что члены мигрантских сообществ в Австралии менее склонны к азартным играм, но те, кто играют, более склонны попасть в зависимость от азартных игр.





Доктор Хант говорит, что культурное происхождение может влиять на то, как люди справляются с рисками от геблинга.





"Хотя это правда, что люди из мигрантских сообществ могут быть менее вовлечены в азартные игры, мы часто обнаруживаем, что только что прибывшие в Австралию мигранты быстрее подсаживаются на азартные игры просто потому, что они не имели такого опыта в своей родной стране. И поэтому когда они приезжают сюда, они не осознают, какие вредные последствия могут принести в их жизнь азартные игры, что как может развиться зависимость и какой вред может быть нанесен им самим и их близким. Поэтому мы призываем всех предствителей разных культурных и языковых сообществ внимательно оценить свои отношения с азартными играми, подумать, влияет ли это на них и их семьи, и обратиться за поддержкой и помощью".





Директор Клиники по лечению зависимости от азартных игр и исследованию Университета Сиднея профессор Салли Гейнсбери надеется, что каждый будет иметь возможность играть в азартные игры безопасным способом.



