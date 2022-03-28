Что известно об австралийской гуманитарной визе 786 для Украины

Nadezhda Zdelnik

Source: Supplied by N.Zdelnik

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Австралия анонсировала гуманитарную визу 786 для Украины. Зарегистрированный иммиграционный агент Надежда Здельник рассказала о том, что известно об этой визе на сегодня и чем она отличается от подобной программы в Новой Зеландии.

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 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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