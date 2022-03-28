Что известно об австралийской гуманитарной визе 786 для Украины

Что известно об австралийской гуманитарной визе 786 для УкраиныPlay07:49 Source: Supplied by N.ZdelnikGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.32MB) Австралия анонсировала гуманитарную визу 786 для Украины. Зарегистрированный иммиграционный агент Надежда Здельник рассказала о том, что известно об этой визе на сегодня и чем она отличается от подобной программы в Новой Зеландии.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод