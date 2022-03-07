Что ждет экономику России в 2022 году?

Pavel Entin

Pavel Entin, international financial expert. Source: Photo by Pavel Entin

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Интервью с доктором экономики Павлом Энтиным, международным экспертом по финансам и технологиям.

Мы поговорили с Павлом о том:

  • Какую роль играла Россия в мировой экономике до 24 февраля? 
  • Что ждет экономику России в 2022 году?
  • По кому санкции и все последние события ударили больше всего, кто пострадал больше всех?
  • Какую инфляцию стоит ожидать в ближайшее время? Как сильно вырастут цены?
  • Какое будущее ждёт российские компании? 
Справка: Павел Энтин, предприниматель с 26 летним опытом, вёл бизнесы в 15 странах мира. Был сооснователем одной из первых китайских финтех компаний E-Pay, швейцарской компании по управлению активами Lakeshore International Management, сооснователем 1-го Процессингового  банка (QIWI Банк), сооснователем Дата Центра М1. В настоящее время Павел является одним из сооснователей технологической инвестиционной компании Unirock Partners и CEO 
GBC.AI
 . Он имеет степень PhD по Мировой Экономике. 

 

 

 

 

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод