Мы поговорили с Павлом о том:
- Какую роль играла Россия в мировой экономике до 24 февраля?
- Что ждет экономику России в 2022 году?
- По кому санкции и все последние события ударили больше всего, кто пострадал больше всех?
- Какую инфляцию стоит ожидать в ближайшее время? Как сильно вырастут цены?
- Какое будущее ждёт российские компании?
Справка: Павел Энтин, предприниматель с 26 летним опытом, вёл бизнесы в 15 странах мира. Был сооснователем одной из первых китайских финтех компаний E-Pay, швейцарской компании по управлению активами Lakeshore International Management, сооснователем 1-го Процессингового банка (QIWI Банк), сооснователем Дата Центра М1. В настоящее время Павел является одним из сооснователей технологической инвестиционной компании Unirock Partners и CEO . Он имеет степень PhD по Мировой Экономике.