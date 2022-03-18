Российская авиация после санкций: что летает и безопасно ли это?

Ирина Геец приехала в Мельбурн из Киева в 2018 году. Она занимается исследованиями в области экономики транспорта, авиационного маркетинга, авиационной стратегии в глобальном контексте, теории игр в авиации, эксплуатации авиакомпаний.





В интервью SBS Russian Ирина рассказала о состоянии российской авиации после введения санкций, новом законе РФ о регистрации прав на иностранные самолеты в лизинге и его влиянии на безопасность полетов, а также о том, какие авиакомпании останутся в России.

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