Федеральный бюджет 2023: Какие выгоды или потери для мигрантов?Play07:32Worker Saqia Safi scans groceries in Woolworths (AAP) Source: AAP / JONO SEARLE/AAPIMAGEGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.19MB) От доступа к Medicare до ограничений на количество рабочих часов для международных студентов: разбираемся, как новый бюджет 2023 года скажется на мультикультурных общинах Австралии.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод